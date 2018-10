Kúpeľňa bez okna: No a čo, niektorým rastlinám to je jedno, máte ich?

Základom je zvoliť si správny druh rastliny

V tomto prípade rastlinu, ktorá bude vyžadovať menej svetla a vyššiu vlhkosť. To sú ideálne podmienky, napríklad pre tropické rastliny.



Orchidea

Jemné až éterické rastlinky nevyžadujú mnoho, vlhkosť a teplo im skutočne pristane. Ideálne do kúpeľní, ktoré majú aj denné svetlo. Z pestrej ponuky orchideí odporúčame siahnuť po druhu Dendrobium, Phalaenopsis alebo Paphiopedilums.



Potosovce

Potosovec zlatý je popínavá rastlinka, ideálna aj pre menej zručných pestovateľov. Svojimi listami osvieži celú kúpeľňu. Ak sa mu bude dariť, pekne sa vám rozrastie a má rád závesné kvetináče. Výhodou potosovcov je to, že ich zoženiete v mnohých farebných variantoch. Pozor, všetky potosovce sú jedovaté ako pre deti, tak aj pre domáce zvieratá.



Zelenec chochlatý

Zelenec má zelené listy s bielymi okrajmi a bude dobrým spoločníkom nielen v kúpeľni, ale aj v spálni či v inej miestnosti. Jeho pestovanie je opäť nenáročné, nevyžaduje veľa svetla. Nezabudnite mu poskytnúť priestor, ideálne pod stropom.



Cissus rhombifolia

Táto rastlinka pôvodom z Južnej Ameriky môže zdobiť svojimi premenlivými listami aj vašu kúpeľňu. Má rada svetlejšie miestnosti a veľa vlhkosti, pripravte sa na to, že je popínavá. Odmenou vám bude stonka, ktorá mení farbu zo zelenej na hnedú a záplava sýtych zelených listov.



Bromélie

Tieto tropické krásky potrebujú hlavne vodu a vzduch. Vyzerajú veľmi exoticky, preto odporúčame vyhradiť im miesto, kde skutočne zaujmú! Bromélií nájdete mnoho druhov v rôznych farebných kombináciách. Do kúpeľne si skúste zaobstarať druhy ako Guzmania lingulata, Neoregelia carolinae, Aechmea fasciata alebo skúste tilandsiu.



Náš tip: Do malej kúpeľne zvoľte menšiu rastlinku, ak máte priestoru veľa, môžete umiestniť do kúpeľne jednu väčšiu rastlinu, alebo na viacero miest rôzne kombinácie svojich obľúbených rastliniek.

Nazrite do našej fotogalérie a pozrite si rastliny, o ktorých sme vám hovorili.

Autor: Agáta