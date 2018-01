Kúpeľňa veľkosti XS: Aj malý priestor vie byť komfortný

Pôdorys malej kúpeľne často predstavuje úzky dlhý obdĺžnik. Jej zariaďovanie sa má niesť v duchu: opticky skrátiť a rozšíriť. Skrátenie dosiahnete osadením vane či sprchovacieho kúta na šírku kúpeľne. Dlhý priestor môžete i predeliť. Priečku, ktorou izolujete napríklad toaletu od umývacej zóny, zhotovte z materiálu prepúšťajúceho svetlo.

Ak plánujete vaňu či sprchovací kút situovať na koniec miestnosti, využite celú jej šírku. Výhoda úzkych dlhých kúpeľní je možnosť voliť umývadlo bez rozmerových obmedzení.

Dôvod? Jeho osadenie po dĺžke miestnosti. Opticky kúpeľňu rozšírite, keď nad umývadlo umiestnite veľké zrkadlo. Aj vaňa, aj sprchovací kút majú niečo do seba. Vaňa poskytne rýchlu sprchu i príjemný kúpeľ. Do malej kúpeľne je vhodný klasický rovný model alebo ergonomický s jednou zúženou stranou, určenou na nohy.

V takejto vani však o kúpeli vo dvojici ani neuvažujte. Kto staví na sprchovací kút, nemusí mať pri očiste núdzu o priestor. Hoci dnes dostať vaničky veľkorysých rozmerov, predsa len dlažba s podlahovou mriežkou necháva úplnú voľnosť pri voľbe veľkosti kúta. Sprchovací kút má i dar opticky neuberať malej kúpeľni na centimetroch.

To v prípade, ak bude zástena z číreho skla, alebo zvolíte sprchovanie bez zásteny. Možno premýšľate, že kúpeľňu zväčšíte o toaletu a získate dispozične zaujímavejší priestor. Ak sa rozhodnete pre integráciu, situujte WC misu do časti, ktorá nie je viditeľná pri vstupe do kúpeľne, alebo ju opticky oddeľte. Rátajte však s tým, že takýmto spojením siahnete na komfort a súkromie členov domácnosti. Do štandardnej výbavy súčasnej kúpeľne patrí bidet. Umiestniť ho do malého priestoru bude asi nemožné, ale ak v nej máte toaletu, chýbať by nemal.

Tu na pomoc prídu plnohodnotné alternatívy. Praktická a finančne nenáročná je ručná bidetová sprcha, ktorá môže byť napojená na vodu samostatne, alebo byť súčasťou umývadlovej armatúry. Luxusnejšími, čo do ceny i vybavenia, sú WC misa s integrovaným zariadením na očistu intímnych partií a bidetové sedadlo.

V ich výbave nájdete i oscilačnú, masážnu a dámsku sprchu, sušenie teplovzdušným sušičom, odsávanie pachov či individuálne nastavenie programu očisty na diaľkovom ovládači. Miesto ušetria sanitárne predmety rozmerovo a tvarovo navrhnuté pre malé kúpeľne. V ponuke nájdete umývadlo sčasti umiestnené nad vaňou či s odkladacou plochou prekrývajúcou práčku. Pri štandardných modeloch sa orientujte na tie s užšou hĺbkou a oblými tvarmi.

Ostré hrany môžu v malej kúpeľni skomplikovať pohyb. Rohové prvky umožňujú plnohodnotné využitie prázdnych kútov. Takáto inštalácia vane a sprchovacieho kúta je samozrejmosť, no prečo sa nepohrať s myšlienkou umývadla či toalety v kúte? Nasmerovanie na stred miestnosti, ktorý je i v malej kúpeľni voľný, zabezpečuje komfortný prístup k nim.

Rohové umývadlo si navyše môžete dopriať vo veľkorysejších rozmeroch ako klasické. Obmurovanie sanitárnych zariadení má zelenú aj v malej kúpeľni. S aspektom na úsporu podlahovej plochy voľte obmurovku tak, aby lícovala okraj vane. Ak ste fanúšik murovaných odkladacích priestorov, vhodné sú vo forme poličiek nad umývadlom, vaňou a práčkou.

Skrátka tam, kde neukrajujú vzácne centimetre z podlahy. Opticky však z priestoru uberajú, preto ich voľba stojí za zváženie. Do autu sa dostávajú predsadené stienky za umývadlom murované od podlahy. Povolený je podomietkový splachovací systém, ktorý zaberie toľko miesta ako nádržka na kombi WC, no bonus je praktické osadenie misy nad podlahou a odkladacia plocha.

Najväčší šetrič priestoru spomedzi druhov otvárania je posuvné. Ideálne je na sprchovací kút a zástenu na vani, ale i kúpeľňové dvere, ak by sa mali otvárať dovnútra.

Chybička krásy posuvných zásten je plný rám, ktorý priestor kúpeľne opticky znižuje a člení. O optické zväčšenie sa postarajú svetlé obklady na stenách. Nebojte sa veľkoplošných formátov. Minimálne škáry sceľujú a zväčšujú plochy. Zázraky urobí odraz vo veľkom zrkadle či na lesklých obkladových materiáloch.

Pozor na obklad s dekoratívnym motívom, rozdeľuje priestor. Dôležité je i svetlo. Centrálne svetlo má byť jasné, nie bodové, skôr rozptýlené. Pri výbere osvetlenia zrkadla dbajte, aby nevrhalo tieň na tvár ani neoslňovalo. Väčšiu optickú hĺbku dodá kúpeľni svetelný strop s rovnomerným difúznym svetlom, ktoré pôsobí ako strešný svetlík.

Svetelný strop zhotovený na mieru môže mať ľubovoľný tvar, byť zabudovaný v rovine stropu alebo pod podhľadom. Novinka sú svietiace stropy napnuté na celej ploche stropu.

Výsuvy z kuchyne sa presunuli do celého interiéru, nevynímajúc kúpeľňu. Tu sa osvedčili ako ľahko prístupný úložný priestor v nábytku pod umývadlom alebo v samostatných skrinkách. Tie veďte po vertikále steny, teda voľte skrinky vysoké a úzke. Čo sa týka osadenia, v malých kúpeľniach stavte na zavesené modely.

Nezabudnite, že odkrytá podlaha robí kúpeľňu opticky väčšou. Jej voľnosť napokon oceníte aj pri údržbe. Na odkladanie drobných vecí využite zrkadlové skrinky. Aj priestor nad práčkou je škoda nechať hluchý. Zakomponujte sem police či malú skrinku.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Katka ŠATANKOVÁ