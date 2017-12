Luxusná: Kúpeľňa v rodinnom sídle vyzerá ako z katalógu

Stavbu nového rodinného sídla po celý čas sprevádzala zásada, že každý má robiť to, čomu rozumie. Rovnakú teóriu razil mladý pár aj pri zariaďovaní domu. Tak sa stalo, že vyzbrojení farebnou vizualizáciou kúpeľne putovali od dizajnérky interiéru do kúpeľňového štúdia. Konzultovať výber materiálov a technické detaily s majstrom svojho odboru. Presnejšie s majsterkou - návrhárkou Ľubou.

Láska z katalógu

Na problém veľkosti kúpeľne narazila aj ona. Malá sa jej určite nezdala, ale niekde sa stala chyba - reálnej kúpeľni chýbalo v porovnaní s vizualizáciou, ktorá vychádzala z projektu, tridsať centimetrov. To naštrbilo ideu veľkej vane pri stredovej priečke a umývadiel oproti. Komunikácia medzi nimi by bola priúzka.

Ľuba ponúkla riešenie, zbúrať stredovú priečku a posunúť ju o niekoľko centimetrov na úkor toalety. Predstava veľkej vane pre dvoch nakoniec domácich o riešení presvedčila. Výber obkladu bol ako z filmu, bola to láska na prvý pohľad. Láska z katalógu.

Zobrazený koncept oslovil pár natoľko, že ho chceli preniesť do svojej súkromnej reality. Možno kúpeľňa s inými proporciami a predispozíciou by si s tmavým odtieňom tak dobre neporadila. No v kúpeľni, ako je táto, sa tmavého obkladu netreba báť. Vykompenzuje ho prílev denného svetla, veľké zrkadlo a odraz svetlého obkladu v ňom.

S adrenalínom

Autorkinou nočnou morou bola náročná kompletáž 2,7 metra dlhého zrkadla, rovnako veľkého umývadlového pultu a vysokej skrinky, ktoré bolo treba napasovať na milimeter presne. Adrenalín v krvi jej poklesol, keď sa podarilo bez poškodenia nalepiť obrovské zrkadlo. O jeho opätovný vystúp do hraničných hodnôt sa postarala montáž nábytku. Umývadlový pult zabalený vo fólii nevošiel vedľa skriniek siahajúcich po strop. Až odstránenie fólie ukázalo presnosť zamerania a precíznosť pri výrobe, a nábytková skladačka zapadla na svoje miesto.

Ing. Ľubomíra Matejková

autorka kúpeľne

www.kupelnekd.sk

Snom mnohých zákazníkov je vaňa do priestoru. V menších priestoroch urobí veľkú službu voľne stojaca vaňa, ktorá je opretá jednou stranou o stenu, a tak šetrí vzácne centimetre.

Foto: Ján Čechovský

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Katka ŠATANKOVÁ