Porovnajte: Paneláková kúpeľňa pred a po rekonštrukcii

Majitelia tejto panelákovej kúpeľne sa rozhodli osloviť dvojicu mladých architektiek Zdenku Virdzekovú a Michaelu Merešovú na základe pozitívnych referencií od známych. Zadanie bolo jasné: pôvodnú kúpeľňu vybaviť väčším odkladacím priestorom, pridať sem k práčke aj sušičku a prišlo aj na výmenu vane za sprchovací kút. Samozrejme, po 15 rokoch si už zaslúžila aj zmenu dizajnu.

Aby nová kúpeľňa poskytla domácim všetko, po čom túžili, autorky navrhli malú ale účinnú zmenu v dispozícii. Presunuli toaletu, čím získali priestor na elegantný rohový vstavaný nábytok až do výšky stropu. Do neho ukryli aj práčku a sušičku, umiestnené nad sebou. Dvierka skrine sa otvárajú push systémom, takže po zatvorení pôsobia nenápadne ako obložená stena. Zaujímavosťou je zabudovanie podomietkového systému toalety priamo do nábytkovej zostavy. Druhú zásadnú zmenu priniesla výmena rohovej vane za sprchovací kút 90 x 100 cm.

Veľké asymetrické umývadlo je doplnené rohovou keramickou poličkou, pod ktorou vznikol priestor na kôš so špinavou bielizňou. Skrinka pod umývadlo je vybavená jedným veľkým kvalitným výsuvom.

Ing arch. Zdenka VIRDZEKOVÁ

Michaela MEREŠOVÁ

autorky interiéru

www.arcada.sk

„Základom farebného konceptu je lesklá biela, doplnená zaujímavými čierno-bielymi štruktúrami. Čierna dlažba má navyše jemne trblietavý efekt a všetok nábytok vyhotovený na mieru zaujme povrchovou úpravou s dekorom textílie.“

