Problematická kúpeľňa v panelákovom byte? Poradíme vám s ňou!

Mnohí vlastníci panelových bytov by ocenili väčšiu kúpeľňu. To sa dá najlepšie zariadiť na úkor susednej miestnosti. Ideálnou obetnou miestnosťou na zväčšenie kúpeľne je chodba, ktorá v niektorých typoch panelových bytov túto možnosť priam predostiera. Inou voľbou je spojenie kúpeľne s toaletou. V tomto prípade však myslite na počet obyvateľov bytu.

To, čo je prijateľné pre jedinca alebo pár, nemusí byť šťastným riešením pre viacčlennú rodinu. Stačí si predstaviť, ako by prebiehala ranná hygiena. Ak hľadáte len maličký kúsok miesta navyše, dobrým tipom sú aj niky alebo výklenky. Menšie poslúžia na odkladanie drogérie, ktorá sa potom nemusí povaľovať kade-tade, do väčších umiestnite napríklad práčku.

Optické možnosti

Neprichádza do úvahy búranie priečok a stavanie nových? Zamerajte sa na možnosti, ktoré kúpeľňu zväčšia iným spôsobom. Dôležité sú rozmery vane či sprchovacieho kúta a umývadla. V malom priestore len ťažko vynikne veľké umývadlo. Dajte si pozor na jeho šírku, ale aj hĺbku. Čím bude menšia hĺbka, tým lepší pohyb po kúpeľni získate.

Zväčšiť priestor sa dá aj opticky. Klasikou je použitie bielej farby. Ak si vyberiete na obklad svetlejšie odtiene, kúpeľňa sa bude zdať o niečo priestrannejšia. Dobrým nápadom je aj umiestnenie zrkadla tiahnuceho sa z jedného kúta do druhého. Navyše ho môžete oživiť čiastočným sadrokartónovým podhľadom so zabudovaným osvetlením. Dajte si pozor na dekoratívne prvky. Malej kúpeľni nesvedčia.

Vaňa či sprchovací kút

Chcete vaňu alebo sprchovací kút? Asi najdôležitejšia otázka, ktorú si musíte položiť a ktorú vám určite položia aj v kúpeľňovom štúdiu. Výhody vane sú pre milovníkov relaxu určite zjavné. Nič sa nevyrovná teplému kúpeľu pri sviečkach. Pamätajte však na to, že pohodlná vaňa potrebuje miesto aspoň 170 x 60 centimetrov.

V súčasnosti si môžete dať vaňu, ktorá do vašej kúpeľne sadne na centimeter, vyrobiť na mieru. Otázne je, či bude pre vás pohodlné aj ležanie v kratšej alebo užšej vani. Sprchovací kút je menej náročný na priestor. Jeho minimálne rozmery, ktoré potrebuje, sú 70 x 70 centimetrov, no takýto kút vám neposkytne príliš možností pohybu.

Pre pohodlnejšie sprchovanie sú ideálne miery 90 x 90 centimetrov. Aj možností jeho realizácie je viacero, či už s vaničkou, alebo bez nej. Trendom je sprchovací kút bez vaničky, s odtokom riešeným bočným žliabkom. Určite sa však ubezpečte, že dlažba, ktorú ste si do kúpeľne, no najmä sprchovacieho kúta vybrali, je protišmyková.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Iveta MADIGÁROVÁ