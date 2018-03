Sprcha plná vitamínov: Špeciálna sprchovacia hlavica prinesie wellness aj do vašej kúpeľne

Dážď s vitamínmi

Na trhu je wellness kabína s panelom, ktorý má vo svojom „tele" integrovanú nádobku na vitamíny. Napĺňa sa jednoducho, stačí odstrániť kryt a do priestoru vložiť tabletky s vitamínmi E a C. Vitamínové sprchovanie môžete skombinovať s parným kúpeľom, hydromasážou, svetelnou alebo aróma terapiou. A čo sprchovaním s vitamínmi získate? Priaznivé účinky vitamínu E na pokožku sú známe už dlho. Éčko je antioxidant, ktorý chráni pleť pred UV žiarením a starnutím a je účinný aj pri niektorých kožných ochoreniach. Jeho pravidelným používaním sa vrásky vyhladzujú a pleť vyzerá mladšie.

Vitamín C je tiež antioxidant a dokáže odstrániť chlór obsiahnutý vo vode. Je to najbezpečnejší a zdraviu neškodný spôsob neutralizácie chlóru. V kombinácii s teplou vodou sa účinky vitamínov ešte zosilňujú. Pravidelným užívaním vitamínov cez vodu bude vaša pokožka zamatová, vlasy hodvábne a lesklé.

Vyrieši problémy s imunitou

Vitamínové sprchovanie si môžete dožičiť aj bez wellness kabíny. Niektorí výrobcovia ponúkajú sprchovacie hlavice, ktoré sa bez problémov dajú namontovať na každú normovanú sprchovaciu hadicu. V hlavici sú zabudované mnohonásobné filtre a keramické guľôčky, ktoré odstraňujú z vody vápnik a vodu ionizujú a energizujú.

Upravená voda je mäkšia a nezanáša sprchu Aromatický filter obsahuje koncentrát údajne až z 3000 citrónov, jedna kapsula a vydrží na 10 000 l vody. Sprchovanie vitamínmi pomáha zlepšiť krvný obeh, posilniť imunitný systém, odbúrava stres a prináša psychickú pohodu. Vitamínovú sprchu si môžu bez obáv užívať aj bábätká a malé deti.

Céčko zlepšuje kvalitu pitnej vody

Chlór sa do vody pridáva na odstránenie baktérií, no na druhej strane je príčinou mnohých problémov. Patria k nim napríklad kožné ekzémy, atopická dermatitída, suchosť pokožky, lupiny, poškodenie vlasov. Pri sprchovaní sa cez pokožku dostane do tela až šesťkrát viac chlóru ako pri pití.

Kvalitu vody v domácnosti si môžete zlepšiť inštalovaním špeciálneho filtra s vitamínom C do akejkoľvek vodovodnej batérie či sprchovej hlavice. Filtre ponúka firma Sonaki, ktorá garantuje, že odstránia až 99 % chlóru bez toho, aby obmedzili prietok vody. Filtre majú šesťmesačnú životnosť a ocenia ich všetci tí, ktorí majú citlivú pokožku a po sprchovaní pocit napätia. Vitamín C výrazne znižuje kyslosť vody, čo je dobré pre žalúdok a pleť.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Radomír