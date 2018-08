Sprchovanie pod holým nebom: solárne sprchy sú čoraz populárnejšie

Nie je to len o hygiene

Domy s bazénmi už dávno ocenili prínos solárnej sprchy, Dôvod je prostý. Použitie sprchy pred vstupom do vody sa odporúča ako na kúpaliskách, tak aj na domácej pôde. Vďaka tomu sa do bazéna zanáša menej nečistôt. Takto funkčná solárna sprcha sa hodí čo najbližšie k bazénu a lepšou voľbou ako pevná sprcha je tá prenosná, ktorú môžete podľa potreby priniesť k bazénu, alebo ju použiť aj na osviežene v inej časti záhrady.

Nie je to o umývaní

Aj ľudia, ktorí nemajú bazén si zabezpečujú do záhrad solárne sprchy. Často práve preto, že bazén nemajú. Sprcha totiž prináša skutočné osvieženie počas letných dní bez veľkých nákladov na vodu, bazén, či jeho budovanie a čistenie. Navyše môže mať neskutočne estetický ráz.

Ako niekde v Karibiku

To pravé osvieženie vám solárna sprcha môže priniesť na akomkoľvek mieste záhrady, kam dostanete hadicou prívod vody. Môžete si teda sprchu spraviť aj pri kríku ruže, pod palmou, medzi čarokrásnymi kvetmi. Práve to je jej veľkou výhodou. Je možné ju zasadiť do krásneho exteriéru.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Marcos