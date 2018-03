Túžite na jar po zmene v kúpeľni? Skúste týchto pár jednoduchých nápadov

Kvety

Jednoduché kytice sú symbolom romantikov. Čerstvými kvetinami vo vázičke na polici či v zavesenej nádobke vnesiete príjemnú jarnú atmosféru aj do malej kúpeľne. Môžete si vybrať z rôznych rezaných drobnejších druhov, ktoré vás potešia na chvíľu a podľa nálady ich obmieňať alebo sa rozhodnúť pre praktickejšie rastliny v kvetináči, ktoré navyše čistia vzduch.

Monogram

Možno považuje uterák s monogramom za staromódne, v skutočnosti sú obrázkové a vyšívané počiatočné písmena vášho mena v móde. Podľa štýlu kúpeľne si môžete vybrať typ písma – moderné, elegantné, klasické, rustikálne, shabby chic či industriálne.

Ozdobný záves

Ľahký záves okolo vane alebo sprchového kúta rozhodne vnesie romantický nádych do kúpeľne. Použite bavlnu, ľan alebo tyl, žiadaný účinok bude stopercentný. Na okná kúpeľne či toalety môžete použiť aj zamat. Ak použijete rovnakú paletu farieb na rôznych textíliách v kúpeľni, ktoré majú aj rôznu štruktúru, napríklad zamat, orgazmu, satén, o to viac to upúta.

Vintage doplnky

Starodávne škatuľky, kefy zo striebra, alpaky alebo sklenené nádoby s vekom naplňte kozmetickými tampónmi, voňavým mydlom, penou do kúpeľa...Nepreháňajte to ale s farbami. Ak také nič nemáte, vyberte sa na blší trh alebo burzy starých vecí a určite tam nájdete niečo zaujímavé na tento účel.

Lampy

Vyskúšajte veľké, atraktívne visiace svietidlá namiesto nástenných a kúpeľňa zažiari. Ak sa vám podarí dostať luster nad vaňu alebo originálnu lampu visiacu vedľa zrkadla,buďte si istí, že kúpeľňu premenia na fascinujúce miesto.

Romantiku par excellence vám ponúknu sviečky. Ich teplé a mäkké svetlo doplňte vôňou éterických olejov, tichou hudbou a nebudete prahnúť po ničom inom!

Relax

Skúste dostať do kúpeľne pohodlné kreslo, puf alebo malú pohovku. Nezabudnite však, že musia byť príjemné, mäkké a neformálne, aby nabádali na oddych a relax.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk