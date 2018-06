Zohraté v kúpeľni: Vodovodná batéria a umývadlo musia tvoriť pár

Výber armatúry determinuje typ umývadla. Zavesené na stene s hrubým okrajom a zapustené do nábytku si pýtajú stojanovú batériu. Pri nej si dajte pozor na výšku a dĺžku ramena, pričom platí zásada, že voda by mala smerovať do okolia odtoku. Túto požiadavku môže spĺňať aj nižší či kratší model, a to vďaka výpustu, z ktorého voda vyteká smerom dopredu, nie dole.

Rovnako umývadlová misa položená na doske si rozumie so stojanovou armatúrou. V tomto prípade je však osadená na nábytku, a tak musí disponovať väčšou výškou. Tá sa odvíja od výšky umývadlovej misy.

Dôležité je aj tvarovanie umývadla. Pri modernom plytkom umývadle siahnite po armatúre, z ktorej voda vyteká smerom dolu, nie dopredu. Inak nebudú mokré iba vaše ruky.

Zo steny

Súčasným trendom sú nástenné, čiže podomietkové, pákové batérie. No nielen pre ich štýlový dizajn. Nástenné modely charakterizuje pojem praktické. Výrobcovia kúpeľňového nábytku ich jednoznačne odporúčajú k umývadlovým misám, ale i k zapusteným umývadlám. Voda totiž nesteká po tele armatúry a neostáva stáť na doske v najháklivejšom mieste, okolo armatúry, ako sa to deje pri stojanovom variante. Na druhej strane podomietková batéria vyžaduje stavebné zásahy: dotiahnuť vyššie prívody vody a zasekať telo armatúry do steny. Preto jej voľbu musíte mať ujasnenú pred pokládkou obkladov.

Prednosťou nástenných armatúr je i komfortný priestor, ktorý na umývanie ponúkajú. A to nás posúva k ďalšej otázke, ktorú si treba pred kúpou batérie zodpovedať: Ako ju budete využívať? Len na umývanie rúk a tváre alebo si zvyknete v umývadle umývať vlasy, či vodou plniť krhlu na polievanie kvetov? Ak odpovedáte kladne na druhú časť otázky, nástenná či vysoká stojanová batéria je pre vás tou najlepšou voľbou.

Ovládanie

Stojanové i podomietkové umývadlové batérie sa v spôsobe ovládania nelíšia. Pákové sú úspornejšie než kohútikové, pri ktorých si mixujete studenú a teplú vodu samostatne. Napriek tomuto mínusu sú kohútiky medzi dizajnérmi obľúbené, a tak ich nájdete nielen v klasických, ale aj v moderných vyhotoveniach, keď tvarom pripomínajú páky.

Najviac vody ušetria senzorové armatúry, ktoré si pomaly kliesnia cestu z verejných priestorov aj do domácností.

Nakonfigurujte si správny pár

Vybrať si ideálnu kombináciu batérie a umývadla vám pomôže internetový plánovač: napríklad aplikácia Grohe BestMatch na stránke výrobcu armatúr Grohe.

Výrobca armatúr Hansgrohe na svojej stránke ponúka otestované dvojice armatúr a umývadiel, ktoré sa k sebe hodia.

Keramika vnútri

V kvalitných kohútikových batériách sa ukrývajú keramické ventily, ktoré sú naplno otvorené už pri otočení o 90 stupňoch. Aj v kovovom tele kvalitných pákových batérií bije keramické srdce, a to v podobe keramickej kartuše.

Autor: Pekné Bývanie/Katka ŠATANKOVÁ