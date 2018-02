Len 52m2 a krásne 3 izby: Ako sa dá vyťažiť z minima maximum?

Dá sa povedať, že sa tu už pár „zázrakov“ udialo. Architektka šikovne premenila dvojizbový byt s rozlohou 52 štvorcových metrov na plne funkčný a dizajnovo zladený trojizbový byt. A v malej útulnej obývačke s jedálňou na ploche 13 štvorcových metrov si môže pohodlne sadnúť až 14 ľudí. Skutočný zázrak. Pri odchode z tohto bytu má človek pocit, že všetky ostatné sú zbytočne predimenzované.

Keď vyberá odborník

Trojčlenná rodina urobila dobre, keď už pri hľadaní trojizbového bytu v tejto lokalite oslovila architektku Líviu Krupovú. Tá totiž vedela lepšie posúdiť potenciál toho-ktorého kandidáta. A tak sa stalo, že výber prekvapivo padol na dvojizbák. Prečo? Lívia ho už videla inak. Stačil malý zásah: do zle využitého priestoru bývalej kuchyne navrhla jednu priečku, ktorá vytvorila izbu pre študenta. Tento ťah ušetril novým majiteľom značnú sumu na rozdiele v cenovej hladine za trojizbové byty.

Z nedostatku prednosť

Medzi kuchyňou a obývačkou bol znížený priechod v hrubej nosnej priečke, ktorá pôsobila dosť ťažkopádne. Lívia premýšľala, akú povrchovú úpravu zvoliť, aby ho odľahčila. Keď natrafila na druhý nedostatok že v malej vstupnej hale nebolo dosť miesta na väčšie zrkadlo, dostala nápad. Priechod obložila troma zrkadlami. Dve protiľahlé vytvárajú nekonečné zrkadlenie a tretie zhora uzatvára „bránu“, ktorú autorka nazvala Magic Gate. Tá ako šmahom čarovného prútika zosvetlila a pocitovo zväčšila celý byt. Zrkadlenie vnímate z každej strany, vidno cezeň za roh a odraz je niekedy mnohostranný ako v kaleidoskope.

V rovnakom duchu

Celý interiér je definovaný veľmi jasne a funkčne. Každá zóna, hoci nie veľká, funguje samostatne, zároveň využíva svetlo, odrazy, priehľady a výhľady z iných priestorov. Lívia tak dosiahla jednotný, farebne zharmonizovaný a opticky prepojený celok. Výrazne tomu pomohol trik zariaďovania spoločenskej zóny a detskej izby pomocou rovnakých kuchynských sektorových skriniek a pracovných dosiek, aké navrhla do kuchyne. Nápadito si poradila s riešením relatívne malej obývačky. Z horných kuchynských skriniek vytvorila nízku obývačkovú zostavu, na ktorú zhora osadila kuchynskú pracovnú dosku. V jedálenskej časti na ňu doplnila pohodlné sedadlá a lavica bola na svete. Z ďalšieho kusa drevenej pracovnej dosky bez nutnosti akýchkoľvek úprav vytvorila jedálenský stôl, ktorý svojou šírkou dokonale sadol do priestoru. Prírodné drevo tak príjemne vyvážilo neutrálnu sivo- bielu farebnosť. Vďaka dobrej svetelnosti si mohla dovoliť aj tmavšiu farbu sedačky.

„Ako osviežujúci akcent som vybrala žiarivožltú, ktorá najviac vyznie práve pri hlbokej sivej,“ vraví Lívia. Zaujímavý je aj fakt, že byt zariadila v jedinom obchodnom dome. Celý interiér jeho autorka vyriešila na kľúč ako dobre fungujúci systém, vylepšila dispozíciu, vyladila ho do posledného detailu a vytvorila v ňom emóciu domova. Zmenšením pôvodnej kuchyne v prospech novovytvorenej miestnosti byt neutrpel ani na funkčnosti, ani na pocite vzdušnosti. Dokonca dnes vďaka zrkadlám pôsobí väčší a čarovná brána ho robí výnimočným.

Ing. arch. Lívia Krupová

Ateliér FOR

www.atelierfor.sk

Hrať sa s priestorom ma baví. Niekedy ma samu prekvapí, čo všetko dokáže. Je to síce paradox, ale cieľom je dostať priestor až na hranicu svojej funkčnosti a využiteľnosti a zároveň vytvoriť čo najviac miesta pre život. Vzniká nový priestor no aj nový domov. Autentická emócia klienta „túžiť tu žiť“ je pre mňa na nezaplatenie.

Autor: Inéz Búci