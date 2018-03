Menej je viac: Spálňa zariadená podľa zásad minimalizmu

Minimalisticky ladenej spálni dominujú čisté línie nábytku s prepracovanými detailmi. Stredobodom pozornosti je posteľ s nočnými stolíkmi, ktoré sú zväčša jej neoddeliteľnou súčasťou. Odkladacie miesto sa ukrýva vo vstavanej skrini využívajúcej priestor od podlahy po strop. Jej vizáž laďte so vzhľadom postele.

Menej je viac

Šmrnc priestoru dodajú a príjemnú relaxačnú atmosféru vytvoria dizajnové svietidlá a doplnky, no v minimálnom počte. Minimalistická spálňa neuznáva experimenty so vzormi na stenách. To však neznamená, že musí byť ladená do tlmených tónov. Nebojte sa použiť výraznú farbu, no rátajte s tým, že bude na seba strhávať pozornosť a môžete sa jej časom prejesť. Preto ju radšej voľte na posteľnej bielizni než na stene.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Zlatica VARGOVÁ