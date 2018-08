Na návšteve nízkoenergetického domu: Pomohol správny výber tienenia

Dva na seba položené kvádre sa líšia fasádou aj objemom. Rozsiahlejšia podstava sa otvára južnému slnku tromi výraznými presklenými plochami so šikovným prepojením na terasu, zatiaľ čo menšia časť na poschodí skrýva detské izby s kúpeľňou a pracovňu. Predstena z tehlového muriva funguje nielen ako príjemná estetická zložka domu, ale vytvára tiež izolačnú medzeru navrstvenú na samotnú konštrukciu stavby. Vďaka nej sa v lete vnútorná stena neprehrieva a v zime naopak udržuje stálu teplotu.

Hornú predsunutú hmotu odlišuje od prízemia obklad zo sibírskeho modrína. „Drevo už získalo svoju patinu, tehly prerastajú machom a dom tak nekričí,“ komentuje majiteľ voľbu prírodných materiálov, ktoré boli súčasťou dôkladne premysleného projektu, nad ktorým strávil spoločne s architektom Vítom Sladkým zo štúdia Maviom dva roky plné konzultácií.

Technológie pre ľahkú prevádzku

Snom oboch manželov bolo moderné bývanie s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Technológie spojené s nízkoenergetickým štandardom sú teda neoddeliteľnou súčasťou stavby a plne ju ovládajú. Majitelia si tak splnili sen o vlastnom pohodlnom bývaní bez kompromisov. Vďaka systému cirkulácie vzduchu s rekuperáciou tepla, podlahovému kúreniu a tepelnému čerpadlu s plošným kolektorom si zabezpečili pohodlné a úsporné vykurovanie domu. Tepelným čerpadlom zem-voda prúdi teplo z okolitej zeminy a skrz kondenzátor prechádza do vykurovacieho systému celého domu.

Rekuperácia zaisťuje výmenu starého vzduchu pri súčasnom ohreve či ochladení novonasávaného vzduchu zvonku - to podľa ročného obdobia. Zvlášť v lete funguje ako vítaný pasívny zdroj ochladenia. „Museli sme sa naučiť nevetrať,“ hovorí majiteľ a priznáva, že to nebolo úplne jednoduché. Napriek tomu si pochvaľuje stály prísun čerstvého vzduchu a stabilnú teplotu v dome. K celkovej tepelnej pohode prispieva aj fakt, že stavba je orientovaná obytnými časťami na juh, technické priestory, ktoré nie je treba vykurovať, zostávajú na jej severnej stene.

Do spálne rodičov, kuchyne a obývacej izby s jedálňou prúdi slnko korigované centrálne ovládaným systémom tieniacej techniky. „Bez vonkajších žalúzií by dom nefungoval,“ hovorí majiteľ. Lamely žalúzií zachytia 90% svetelných lúčov ešte pred okennou tabuľou, a tým zamedzujú skleníkovému efektu. Ich termoregulačná schopnosť však neznamená len ochranu proti nežiaducim slnečným lúčom. Vzhľadom k vrstve vzduchu, ktorá vzniká medzi nimi a sklenenou plochou okna, slúži za chladných nocí ako dodatočná tepelná izolácia.

Spolupráca na všetkých úrovniach

Interiér domu odráža potreby štvorčlennej rodiny s citom pre moderné zariadenie. Korpus stavby zo železobetónu sa podpisuje aj do vnútornej úpravy monolitických stropov, kde zostáva priznaný betón so štruktúrou drevotrieskového debnenia. Ozvláštňuje inak čisté biele steny a podlahy z dreveného masívu. Biele bezfalcové dvere dopĺňajú dvere z číreho či kaleného skla, ktoré korešpondujú s veľkoplošnými sklenenými oknami aj so zábradlím nad odľahčeným jednoramenným schodiskom.

Kombinácia prírodných materiálov a striedmej formy dodáva interiéru punc kvalitného moderného obydlia, kde kvalita prevedenia hrá prím. Stáva sa sama o sebe estetickým prvkom a vytvára scénu pre jednoduché účelné vybavenie. Na prvý pohľad je poznať, že niektoré detaily sú funkčne premyslené a že striedme interiérové prvky hraničia so skulpturálnym umením - dominantné schodisko vytvára dynamický prvok v inak striktne jednoduchom interiéri, jedálenský stôl s motívom šachovnice ozvláštňuje celý priestor jedálne. Oba prvky sú spolu so vstavanými skriňami a vybavením šatne dielom brata majiteľa domu, skúseného stolára. Konštrukčné detaily vrátane posuvných sklenených dverí mal na starosti sám pán domu, pôvodným povolaním strojár-konštruktér.

Obaja bratia potom spojili sily pri tvorbe bielej kuchynskej linky so šedými plochami pracovnej dosky a steny, ktoré korešpondujú s monolitickým stropom. Jednoduché poňatie moderného domu bolo pre miestnych novinkou. Aby predišiel obavám susedov z netradičnej stavby uprostred klasickej zástavby, neponechal majiteľ realizáciu rodinného domu bez patričnej prípravy: „Všetko je o komunikácii. Pred stavbou som prišiel na zastupiteľstvo, ukázal plány a náš projekt všetkým vysvetlil,“ hovorí miestny rodák o preventívnom opatrení, ktoré zabránilo zbytočným dohadom.

Prečítajte si aj o návšteve rodinného domu, ktorý je zladený na mieru

Tieniaca technika je pre nízkoenergetický projekt kľúčová. Vonkajšie žalúzie totiž nielen tienia, ale tiež chránia miestnosti pred prehriatím v lete a pred tepelnými stratami v zime. Architekt myslel na vhodnú stavebnú prípravu už vo fáze plánovania. Preto mohli byť vonkajšie žalúzie a celá kabeláž motorického ovládania zabudované pod omietku.

Po konzultácii s majiteľom sa rozhodli pre technicky dokonalejší typ vonkajších žalúzií Z-90, ktorý má spodnú hranu hliníkovej lamely s plastovým tesnením. To zaručuje v kombinácii s tvarom lamiel dokonalé sklopenie a tým aj maximálne tienenie. V každej izbe majú ovládač a pootočením kolieska naklopia žalúzie do požadovanej polohy. Pomocou centrálneho ovládača je možné napríklad v lete zatiahnuť žalúzie na celej južnej strane domu.

Autor: Daniela Rígrová/ipeknebyvanie.sk