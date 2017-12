Vyspatí do ružova: Ako si vybrať dobrý matrac

S prvou podmienkou vám pomôcť nedokážeme. Ponúkame však zopár rád, ako si vybrať správny matrac. Pri rozhodovaní upriamte pozornosť najmä na tvrdosť a materiál matraca a jeho vhodnú kombináciu s roštom.

Tvrdosť podľa hmotnosti

Pokojný spánok zaručí ideálna tvrdosť matraca. Nedajte sa ovplyvniť starým matracom, na ktorý ste boli zvyknutí. Po ako tvrdom matraci treba siahnuť, napovie telesná hmotnosť. Ľudia s vyššou hmotnosťou majú voliť tvrdšie matrace.

Pre nižšie hmotnostné kategórie sú určené mäkšie matrace. Nosnosť matraca je priamo úmerná výške jadra. Spravidla platí, čím je vyššie jadro, tým je vyššia i nosnosť. Vplyv na tvrdosť matraca má aj spôsob spania. Ak väčšinu noci prespíte na chrbte alebo bruchu, preferujte tvrdší matrac.

Naopak na spánok na boku je vhodnejší mäkší matrac. Pri kúpe si matrac vyskúšajte. Ohľad berte aj na vek. Deti potrebujú na zdravý rast pevnejší matrac so strednou tvrdosťou. Pre staršie ročníky sú vhodnejšie mäkšie a elastickejšie matrace.

Materiálová pestrosť

Pri kúpe matraca je dobrá rada odborníka nad zlato. V rozsiahlej ponuke materiálových vyhotovení a ich kombinácií je často náročné zorientovať sa, nieto zvoliť ten najoptimálnejší model. Matrace zo studenej peny majú vynikajúcu priedušnosť a obmedzujú nadmerné potenie.

Správnu oporu tela poskytne kombinácia pien rôznych tuhostí. Studená pena tvorí ideálny pár s viskózo-elastickou penou. S tou sa môžete stretnúť aj pod názvom pamäťová či lenivá pena. Viskózo-elastická mení tvrdosť v závislosti od teploty.

Pri kontakte s telesným teplom sa pružne prispôsobuje anatómii tela a udržuje telo v optimálnej polohe. Výsledkom je znížená potreba obracania sa, čo prispieva k pokojnému spánku. Matrac z pamäťovej peny zmierňuje bolesti chrbta a pozitívne vplýva na krvný obeh, čím zabraňuje vzniku preležanín.

Matrace z biopeny vymenili ropné suroviny za prírodné oleje. Olej z ricínu odpudzuje roztoče a mikróby, čím robí z matraca z biopeny vhodného partnera pre alergikov. Latexové matrace, vyrobené zo zmesi prírodného a umelého kaučuku, majú vysokú mäkkosť, pružnosť a životnosť.

Gélové matrace plnia masážnu funkciu. Uvoľňujú svalstvo vloženými gélovými segmentmi. Relaxácii svalstva tiež napomáha bodovo rozdielna tuhosť ložnej plochy. Matrace s taštičkovou pružinou sú špičkou medzi pružinovými matracmi.

Každá pružina je samostatne uložená v ochrannej taške. Čím väčší počet pružín matrac obsahuje, tým optimálnejšie kopíruje telo. Matrace s Bonell pružinou majú vysokú pevnosť. Vďaka vzdušnému jadru si uchovávajú suchú klímu, čo umožňuje ich využitie aj pri menej odvetraných podkladoch so zachovaním vysokej antialergickej ochrany.

Veľký či dva malé?

Riešite dilemu, či dať na manželskú posteľ jeden veľký, alebo dva štandardné matrace? Za zváženie stojí zodpovedať si niekoľko otázok: Majú obaja užívatelia rovnakú hmotnosť? Ak nie, jeden z nich pri spoločnom matraci bude ukrátený o komfort pri spánku.

To platí aj v prípade, ak jeden z páru máva nepokojný spánok. Na veľkom matraci sa pohyby prenášajú viac ako na dvoch. Navyše je spojený matrac ťažký, takže pri jeho otáčaní sa poriadne narobíte. A otáčať matrac sa odporúča raz za mesiac.

Snímateľný poťah z veľkého matraca nevyperiete v práčke a nemusíte pochodiť ani v čistiarni. Neostane vám nič iné, ako prať poťah ručne. Oddelené matrace sú nutnosťou aj pri polohovateľných roštoch. Proti dvom matracom stojí obava z predelenia v strede postele. Správny rozmer matracov a spoločná plachta tento hendikep však eliminujú na minimum.

Všimnite si aj poťah

Vhodný poťah na matraci je z priedušného materiálu, ktorý zabezpečí optimálnu cirkuláciu vzduchu. Obohatenie o rôzne rastlinné extrakty dodáva poťahu prívlastky ako antialergický, antibakteriálny, odpudzujúci hmyz či prach.

Praktický je snímateľný poťah, ktorý môžete vyprať. Ak plánujete poťah právať doma v práčke, voľte taký, ktorý sa po odzipsovaní rozdelí na dve časti. V opačnom prípade sa vám môže stať, že celý poťah do práčky nedostanete.

Aký rošt?

Súčasne s výberom matraca myslite aj na rošt. Iba ich vzájomná súhra vám zaručí pokojný spánok. Rošty z pružných lamiel si rozumejú s penovými matracmi. Na pružinovom matraci uloženom na lamelom rošte by ste sa dobre nevyspali, odniesť by si to mohla aj chrbtica.

K pružinovým matracom patria pevné latové rošty. Na takýto rošt môžete dať aj penový matrac, musí však mať potrebnú hrúbku na zabezpečenie dostatočného pruženia. Majte však na zreteli, že spojením pevného roštu a penového matraca bude matrac tvrdší.

Na pružinový matrac zabudnite, ak chcete polohovateľný rošt. Ten je dobrý spoločník, ak posteľ nevyužívate len na spanie, ale v nej radi pozeráte televíziu či čítate knihu. Pohodlnejšie riešenie polohovania roštu je elektrické ovládanie, ručné by vás mohlo časom obťažovať.

Matrac sa má vyberať podľa kvality, nie podľa ceny. Faktom však je, že kvalita rastie úmerne s cenou matraca. Preto pri matracoch z viskózo-elastických pien alebo biopien rátajte s vyššími výdavkami, než pri matracoch zo studených pien.

Autor: Pekné Bývanie/Katarína ŠATANKOVÁ