Poradíme vám, ako sa zbaviť prachu navždy

Prach, to sú malé čiastočky odumretej kože, malých kúskov vlákien z oblečenia a z textílií i drobné nečistoty a pozostatky rôznych činností v domácnosti. Vyhnúť sa mu úplne nedá, neraz si však zvyšujeme nechtiac prašnosť viac, než je nevyhnutné. Ako teda s prachom bojovať?



Do krabíc!

Ako často upratujete svoje skrine? Áno, skrine s oblečením sú bohatým zdrojom prachu v domácnosti. To ste si iste všimli aj na iných miestach, kde skladujete či manipulujete s oblečením. Pre zníženie prašnosti uložte dlhšie nepoužívané oblečenie do igelitových vriec - použiť môžete aj vákuové, šetria miesto. Kabáty a iné väčšie kusy oblečenia skladujte v špeciálnych puzdrách, tak vás chránia pred prachom a vaše oblečenie ochraňujú tiež.



Menšie kusy oblečenia či bielizeň môžete skladovať v plastových krabiciach. Budete mať nielen dokonalý prehľad, ale zároveň udržíte tieto kúsky dlhšie ako nové. Poličky v skrini a priestory okolo, pod i nad skriňami pravidelne vysávajte a utierajte navlhko. Neskladujte po byte kopy oblečenia, ani iných vecí, dokonca ani keď sú čerstvo oprané a vysušené, napríklad kým sa dostanete k ich ožehleniu. Takúto bielizeň môžete ponechať v uzatvárateľnom koši.



Skontrolujte vysávač

A nielen prístroj ako taký, ale hlavne jeho filtre. Čistíte a vymieňate ich pravidelne? Tiež je dobré položiť si otázku, aký starý je váš vysávač. Časom jeho efektivita klesá. Investíciu do kvalitného vysávača s HEPA filtrom oceníte už po prvom upratovaní.

Odstraňujte prach efektívne

Využiť môžete buď elektrostatické utierky alebo utierajte navlhko. V obchodoch nájdete vlhčené utierky pre rôzne povrchy, s ktorými prach a špinu nerozvírite, môžu však na nábytku či čistených plochách zanechávať stopy a zvyšky špiny. Doprajte si preto čas a nájdite výrobok, ktorý vám bude vyhovovať najviac.





Meňte posteľnú bielizeň

Áno, každý týždeň. A pravidelne čistite alebo perte aj paplóny, vankúše a deky v domácnosti. Pozornosť treba venovať aj kobercom a behúňom. Tie menšie môžete neraz i prať, väčšie kusy prášte a dôkladne vysávajte. Ak však môžete, vyhýbajte sa kobercom aj napriek vašej starostlivosti zachytávajú mnoho prachu. Tiež zvážte kúpu nábytku s poťahmi, ktoré nevstrebávajú prach, napríklad z ekokože

Náš tip: Upratujte od hora smerom nadol. Prach najprv utrite na poličkách a vyššie položených plochách v miestnosti, až následne na tých nižších. Posledná je podlaha a záverečné umývanie.

Autor: Agáta