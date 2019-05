Spíte v spálni dvaja? Pre večnú harmóniu dodržujte toto 1 pravidlo

Spálňa je podľa Feng šuej jedna z najdôležitejších miestností v našich obydliach. A najdôležitejšie pravidlo, ktoré v nej musíte dodržiavať, znie: PÁRUJTE.

Po bokoch postele umiestnite nočné stolíky alebo malé skrinky. Nočné stolíky či skrinky by mali byť vždy dve a mali by byť umiestnené symetricky. To isté platí aj v prípade obrazov. Ak máte v spálni obraz, zaobstarajte mu druhý. Toto pravidlo je dôležité najmä vtedy, keď žijete v spálni dvaja, aby boli všetky okrasné predmety vo dvojici.

Nočný stolík nie je len kus nábytku. Nepodceňujte jeho výber!Malý, no nenahraditeľný. Nočný stolík jednoducho patrí k posteli a k spálni. Vyberte si taký, ktorý sa k vám bude hodiť a zároveň bude ladiť so spálňou.

Jednoduchá klasika

Pri jednoduchom dizajne spálne nič nepokazíte klasickým nočným stolíkom vyrobeným či už z dreva, alebo z plastu. Štandardný štýl nočného stolíka doplňujú jedna alebo dve menšie zásuvky na hornej strane, do ktorých si môžete odložiť osobné predmety, zásuvky môžu byť nahradené policami.

Nočný stolík nemusí byť vôbec veľký, dajte ale pozor, aby nebol príliš malý. Potrebujete dostatok priestoru na to, aby sa naň vošla malá stolová lampa a možno kniha či telefón, takže naozaj nepotrebujete príliš veľkú plochu!

Pre milovníkov vintage

Ak ste milovníci vintage štýlu a aj vaša spálňa je zariadená podobne, neváhajte a siahnite po kúsku, ktorý bude vo vašej spálni ozajstným šperkom. Ak chcete niečo skutočne originálne, vyrobte si vlastný nočný stolík zo starého nábytku.

V takomto prípade si môžete byť istí, že nik iný nič podobné vo svojej spálni mať nebude. Vintage stolík sa ale hodí aj do moderne zariadenej spálne, je však dôležité, vybrať správny kus a samozrejme správne ho zakomponovať, pretože vaša izby by nemala vyzerať prvoplánovo.

Moderné línie

Čisté línie nočných stolíkov sú IN už pár rokov. V spálni môže moderný nočný stolík urobiť skutočne veľa. Správne zvolený nočný stolík môže úplne zmeniť vzhľad miestnosti. Ak rozmýšľate nad moderným kúskom, držte sa myšlienky, že menej je viac.

Aj líniovo jednoduchý stolík môže byť tým pravým moderným kúskom pre vašu spálňu. V materiáloch prevláda najčastejšie drevo, kov alebo plast v spojení s kovovými akcentmi alebo s čistým sklom.

Inšpirujte sa v našej GALÉRII, aké rôzne nočné stolíky môžete vo svojej spálni mať. Odviažte sa!

Autor: Ľudmila