Výber priestoru a použiteľnosť

Čierne steny si môžete dovoliť v prípade menších, ale aj väčších priestorov. Tento zaujímavý, matný, tmavý náter sa stal hitom po celom svete. Aj u nás mnohé kaviarne zvolili túto zaujímavú možnosť pre popisky svojich aktuálnych ponúk jedál a nápojov, pretože okrem toho, že tzv. "chalkboard" náter vyzerá štýlovo spĺňa dôležitú praktickú funkciu, ktorou je jeho prepisovateľosť. Koniec koncov je to klasická čierna tabuľa, ktorú poznáte zo školských čias.

Postup práce

V prvom rade je potrebné pripraviť stenu na náter. Papierové pásky vám pomôžu ohraničiť priestor, ktoré budete maľovať (nemusí to byť totižto celá plocha, ale možno zvolíte len jednu jej časť). Očistite plochu od najväčších nečistôt, poprípade odstráňte klince a úchytky, ktoré by vám mohli zavadzať a pomocou sádry vyplňte najväčšie nerovnosti. Pred tým ako prejdete ku čiernej tabuľovej farbe, môžete ešte použiť základný náter, ktorý je potrebné nechať poriadne zaschnúť.

A je to!

Po aplikácii náteru samotnej tabuľovej farby je dôležité nechať ju poriadne zaschnúť. To znamená minimálne tri dni bez akéhokoľvek oderu, ktorý by mohol narušiť jej štruktúru. Pred tým ako sa prvý krát rozhodnete napísať si priamo na stenu svoj nákupný zoznam, nezabudnite ešte na jeden dôležitý medzikrok. Tým je pokrytie celej plochy zafarbenej steny kriedovým prachom. Najdlhšou hranou kriedy ním celú plochu pomaľujte a následne suchou handričkou zotrite. A teraz je to to správne orechové a môžete začať tvoriť. Veľká výhoda tohto náteru prichádza vtedy, ak máte doma malé ratolesti, ktoré sa dokážu na tabuli poriadne vyblázniť bez toho, aby ste museli rituál maľovania opakovať každého pol roka.

Náš tip!

Ak vás predstava popisovateľných stien zaujala, no čierna nie je práve voľbou po ktorej by ste s nadšením siahli, trh ponúka niekoľko možnosti náterov s podobnými vlastnosťami. Farebná škála tu nie je obmedzením.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk