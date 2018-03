Nápady do malej obývačky: Vybočte z konvencií

Dobrý nápad má niekedy cenu zlata. Ponúkame vám hneď niekoľko inšpirácií do malej i veľkej obývačky. Možno vás niektoré z riešení tiež osloví. Kým veľkorysú spoločenskú zónu treba skrotiť do opticky útulných dimenzií, malá obývačka potrebuje naopak vizuálne nafúknuť obmedzené rozmery a zároveň vytvoriť maximálne možnosti na odkladací priestor.

Za závesom

Toto riešenie sa hodí skôr do menších priestorov, kde po osadení jednoduchých políc alebo regálov využijete úložný priestor od zeme až po strop. Časť steny, kde umiestnite televízor, usporiadajte po celej výške odľahčene a skôr dekoračne. Po odhalení monitora tak nebude pôsobiť príliš preplnene. Alternatíva je umiestniť televízor na nastaviteľný konzolový držiak, ktorý môžete vysunúť iba v čase prevádzky pred záves. Tak s ľahkosťou ukryjete aj všetky nevzhľadné káble, ktoré sú potrebné na prepojenie čiernej techniky.

Dizajnový akcent

Ten sa zíde zas vo väčšej obývačke. Pritiahne tak pozornosť na jeden výrazný prvok. Tu zväčša nepotrebujete extrémne veľký odkladací priestor, len úhľadne umiestniť a vzájomne prepojiť televízor s ostatnou technikou. A, samozrejme, mať poruke k nim prislúchajúce drobnosti ako CD a DVD nosiče, prípadne knižky. Prečo ich neukryť pekne po minimalisticky? Napríklad do naoko neviditeľných úložných priestorov v kompaktnom televíznom ráme.

Plné aj otvorené

Ďalšie riešenie kombinuje hneď dva zaujímavé nápady ušité na mieru daného priestoru. Kompaktná nižšia deliaca stena prekrýva vstup do zadnej chodby. Drevený dekor rámuje tmavý pás, v ktorom sa opticky zlieva do jednej línie kozub a televízor. V spodnej časti sú výsuvy. Druhú stenu ozvláštňuje biela otvorená polica. Pre zaujímavejší vzhľad sa oplatí zvážiť jej nepravidelné členenie. A to buď vo vertikálnej, alebo horizontálnej polohe. Každá tvaruje priestor po svojom. Vertikálne výraznejšie pásy opticky zvyšujú strop, horizontálne línie zas rozšíria priestor.

Posuvné panely

Minimalistický štýl nerád prezentuje na obdiv väčšie otvorené knižnice či rôznorodo zaplnené police. Najmä nie v otvorenej spoločenskej zóne. Riešením sú posuvné panely. Jednoliate veľké plochy pôsobia úhľadne a dajú vyniknúť inej dizajnovej dominante priestoru. V tomto prípade navrhli architekti z G17 povrchovú úpravu panelov z pravej kravskej kože. Nenápadné pásové členenie v čistobielej farbe osviežili voľbou strakatého vzoru na dolnej časti jedného z panelov.

Ako skladačka

Atypické riešenia si môžete poskladať aj z ponuky v obchodnom reťazci. Jedna z možností sú samostatné skrinky rôznych veľkostí. Akoby nedbalo, bez prísnych geometrických pravidiel ich rozmiestnite na hlavnej stene v obývačke. Pamätajte však na to, že aj takýto návrh si vyžaduje cit pre kompozíciu. V menšom priestore stavte na skrinky s prijateľným uzavretým úložným priestorom. Nebojte sa do takejto zostavy zakomponovať aj komodu.

Geometria je trendy

Využite kreatívnym spôsobom niektorý z modulárnych systémov nábytkových stenových systémov. Nemusíte si z nich poskladať len obrovskú jednoliatu stenovú zostavu. Čím širšia je ponuka šírok a výšok jednotlivých modulov, tým väčšie možnosti ponúka. Zoberte si štvorčekový papier a skúšajte z nich navrhnúť variácie vo vlastnom štýle. Veľmi efektne vyznie zostava s 3D efektom. Stačí na to použiť skrinky v rôznych hĺbkach.

Autor: Pekné Bývanie/Inéz BÚCI, odborná spolupráca Ateliér G17