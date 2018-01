Navštívte s nami štýlových 30 m² bývania v Budapešti plných netradičných riešení

Zariadiť tridsať štvorcových metrov tak, aby na nich vznikol plnohodnotný priestor na bývanie, nie je jednoduché. Apartmán v Budapešti, ktorý chcel majiteľ premeniť na prenajímanie a krátkodobé prebývanie turistov, navrhla skupina mladých dizajnérov Position Collective.

Posteľ, priestranné odkladacie priestory, sociálne zariadenie a tiež dostatok svetla – to je všetko, čo potrebuje dvojica cestovateľov na pohodlný pobyt. Keďže so samotným priestorom sa veľmi čarovať nedalo, lebo stena medzi kúpeľňou a izbou je nosná, dizajnéri sa viac sústredili na vnútorné zariadenie a vybavenie bytu.

Multifunkčný a variabilný

Celý byt je dispozične usporiadaný do dvoch miestností – malého hygienického jadra a hlavnej obytnej miestnosti. Tú bytoví architekti v maximálnej možnej miere otvorili a odľahčili. V byte nevidieť jedinú skriňu, nahrádza ju multifunkčný odkladací priestor šikovne skrytý do schodov a do bočnej steny vyvýšeného pódia, ktoré je zároveň miestom na spanie. Úzkemu šatníku na chodbe podáva pomocnú ruku jednoducho prístupný vešiak v podobe kovovej tyče so zavesenými ramienkami a s policou.

Pódium a naň priamo nadväzujúcu kuchynskú linku spája drevená stena. Symbolicky ich oddeľuje len námornícka sieť. Hoci je na kuchyňu vyčlenená menšia časť miestnosti, je v nej všetko potrebné. Aj minimalistická kúpeľňa obsahuje všetko, čo treba – sprchovací kút, WC, umývadlo a police na odkladanie. Biela farebnosť pomáha opticky rozšíriť priestor. Optimistické svetlo z balkónového okna bez závesov čerpá nielen jedálenská časť, ale aj kúpeľňa cez veľkú priesvitnú no nepriehľadnú sklenenú stenu.

V hlavnej úlohe preglejka

Stredobodom celého bytu je zaujímavo riešené vyvýšené pódium postavené z preglejky, ktorá sem vnáša prirodzený nádych a punc modernej elegancie. Rovnako je z preglejky kreatívny stenový systém s rôzne nastaviteľnými policami, ktoré sa dajú meniť a dopĺňať podľa potreby. Police držia na kolíkoch, ktoré možno umiestniť do ľubovoľného otvoru v stene – je ich tam skutočne dosť.

Otvorené police v kuchynskej časti dopĺňa biela kuchynská linka a oválny stôl, ktoré spolu so svetlým drevom preglejky podporujú svetlosť a vzdušnosť celého priestoru. Byt pre mladých cestovateľov je zariadený vkusne a prekvapivo nebol na to potrebný ani vysoký rozpočet.

