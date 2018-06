Nechávate si upratovanie na víkendy? Postačí 20 minút denne a budete mať úplné voľno!

Aj vás v piatok večer najviac trápi to, ako skĺbite naplánovaný rodinný výlet s uprataním neporiadku, ktorý doma po celom pracovnom týždni zostal? Alebo sa nečakane na pohár vínka prihlásili priatelia a vám sa kopa s riadom z posledných troch raňajok ešte nepodarila skresať? Stačí veľmi málo, aby ste sa týmto malým nepríjemnostiam vyhli a voľné dni víkendu mali naozaj voľné.

Čaká vás veľké upratovanie? Úspech tkvie v stratégii!

Rozmeniť na drobné

Odborníci tvrdia, že domáce práce je vhodné, rozdeliť si na malé časti počas celého pracovného týždňa tak, aby čas v sobotu a nedeľu sme mohli tráviť s rodinou, priateľmi, venovali sa vlastnej duši či vlastnému telu. A tak by sme si to skutočne všetci radi užili. Ako to však dosiahnuť? K veľkému cieľu vedú malé krôčiky.

Postačí 20 minút po práci, ktoré namiesto pozerania reklám pri večerných správach venujete drobnému upratovaniu a dosiahnete tak, že sa v sobotu ráno skrátka prebudíte a nebudete mať potrebu drhnúť podlahu alebo leštiť zrkadlo v kúpeľni. Praktické je, ak si spravíte malý rozvrh priamo na chladničku, ktorý sa časom naučíte dodržiavať a upratovanie vám už nezaberie celú sobotu, kedy ste sa mohli na záhrade opaľovať (napríklad).

Sú veci, ktorým nahromadeniu sa môžete jednoducho vyhnúť:

riad umývajte po každom jedle,

vyhraďte si miesto na kabelky či kľúče a iné drobnosti, ktoré máte často porozhadzované na rôznych miestach,

špinavé oblečenie do koša na prádlo, čisté šup do skrine,

po jedle vlhkou utierkou očistite stôl,

topánky patria do botníka,

každý večer pripravte deťom do stredu izby box, kam uložia svoje hračky,

recyklujte letáky po každej návšteve schránky a dôležitú poštu poctivo ukladajte,...a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Heslom však zostáva, že vyhratá bitka nakoniec vyhrá aj vojnu.

Týždeň je potom ideálne rozdeliť na drobné napríklad aj takto:

pondelok - utrieť prach a pozametať podlahy,

utorok - upratať chladničku a podojedať zvyšky z víkendu, postarať sa o kuchynské spotrebiče,

streda - povysávať koberce a frekventované miesta,

štvrtok - umyť podlahy,

piatok - postarať sa o kúpeľňu a toaletu.

A hlavne! Práce si doma spravodlivo rozdeľte! :)

Autor: Mária Ambrozová