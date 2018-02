Nepodceňujte výber koberca. Zoberiete kusový alebo celoplošný?

Prvým parametrom pri výbere koberca je účel použitia. Okrem príjemného pocitu pri chôdzi majú koberce niekoľko ďalších pozitív a tie výrazne závisia od toho, akú majú veľkosť. Celoplošné koberce plnia funkciu plnohodnotnej podlahovej krytiny. Často sa využívajú na prekrytie nevzhľadnej pôvodnej betónovej podlahy, ale aj ako staronový trend hlásia návrat do spální, ktoré svojou prítomnosťou výrazne zútulňujú. Ideálne sú do panelákových bytov, keďže perfektne tlmia nárazy, kroky a iný zvuk. V tomto smere by pomohol aj kusový koberec, platí však pravidlo, čím väčšiu plochu v miestnosti koberec zaberie, tým viac tlmí zvuk a zlepšuje akustiku.

Do detskej izby aj do spálne

Častou príčinou, prečo sa niekto nerozhodne pre koberec, sú rôzne alergie. Hlavne z detskej izby sa tak celoplošné koberce začali vytrácať, pričom na to nie je opodstatnený dôvod. Stačí sa zamerať na materiál, z ktorého je koberec vyrobený, a vybrať si napríklad syntetiku. Navyše, súčasné celoplošné koberce majú rôzne povrchové úpravy, vďaka čomu sa jednoducho čistia aj od väčších nečistôt, prípadne prach nepohlcujú do hĺbky, a tak je údržba vysávačom jednoduchá a rýchla. Okrem detí celoplošný koberec určite ocenia seniori, keďže ide o podlahu, ktorá pri chôdzi šetrí kĺby. Navyše, sú druhy kobercov, ktoré sú vhodné aj pre podlahové vykurovanie, perfektne rozvádzajú teplo a šetria náklady na energie.

Kúsok hebkosti

Ak už máte dokonalú podlahu, ale poškuľujete aj po chlpatých verziách, kusový koberec bude tá správna voľba. Jeho účel je viac- -menej estetický, ale určite je dobré dopredu zvážiť, kam ho chcete umiestniť. Zväčša ide o časti miestností, kde sa radi zdržiavame len tak naboso. Napríklad okraje postele, okolie sedačky, v kúpeľni pri vani alebo pod jedálenským stolom. Hoci kusový koberec často pôsobí ako dominantný estetický prvok, netreba zanedbať ani jeho zladenie s ostatným zariadením – so stenami, záclonami, s nábytkom alebo s tapetami.

Autor: Iveta Madigárová-Čujdíková