Harmónia v obývačke: Tou sa môže pochváliť majiteľka navštíveného bytu

Tejto myšlienky sa držala i majiteľka navštívenej obývačky. Prezradila nám, načo prihliadala a načo kládla dôraz pri výbere jednotlivých prvkov. Ale aj poradila, čomu sa vyvarovať, a že odborníkov sa oplatí počúvať.

Pohodlná sedačka

Trvanlivá, praktická a pohodlná. Tieto tri oriešky bolo potrebné rozlúsknuť pri výbere sedačky. Trvanlivosť a praktickosť zosobnila koža. Pohodlie mäkké sedenie a dostatočne vysoké chrbtové opierky z vankúšov. A čo by zmenila? ‚‚Farbu sedačky. Po druhýkrát by som siahla opäť po neutrálnom, ale tmavšom odtieni, na ktorom ošúchanie vytvára skôr patinu. Na takto svetlej koži vyznie opotrebovanie ako defekt,’’ argumentuje.

Tip majiteľky

Ak máte na podlahe laminátové alebo drevené parkety, je praktické a bezpečné umiestniť pred kozub sklo. ‚‚Už by som dala aj na výstrahu predajcu, že i keď je sedačka odetá do hrubej kože, tá bude na veľkých sedákoch bez prešitia nadmerne namáhaná a čoskoro vyťahaná. Mal pravdu. Bohužiaľ, presvedčila ma až vlastná skúsenosť. Dnes by som už prešitie volila.’’

Rafinovaný nábytok

‚‚Obývačka si pýtala jeden pevný prvok, aby nepôsobila rozdrobene. Manžel zas chcel nábytok, ktorý zamaskuje káble. No s podmienkou, že ostanú ľahko dostupné.’’ To boli podnety k vytvoreniu otváracieho panela na T V, ktorý je pomocou pántov pripevnený na pevný rám uchytený na stene.

Pri návrhu rozmerov panela mysleli aj do budúcna. Rátali s možnosťou, že ho raz bude obývať väčšia obrazovka. Premyslená do detailu je i spodná skrinka skrývajúca audio techniku. Mliečne sklo totiž dovoľuje ovládať techniku diaľkovými ovládačmi aj cez zatvorené dvierka.

Premenlivé textílie

Pôvodne priestor zmäkčoval hnedý koberec s vysokým vlasom. Aj keď na pohľad špinu nepriznával, dokázal jej pojať neúrekom a jeho údržba bola veľmi náročná. Keď pribudol do rodiny pes, mal to Shaggy zrátané. ‚‚To bola príležitosť obývačku rozžiariť. A keďže som sa nechcela viazať k žiadnej farbe, vyhral mix.

Ten mi umožňuje podľa chuti, sviatkov či ročného obdobia dotvárať atmosféru rôznofarebnými vankúšmi tak, aby sa ku kobercu vždy hodili.’’

Doplnkové osvetlenie

,‚Veľký priestor obývačky by sme len ťažko osvetlili centrálnym svietidlom, preto sme stavili na bodovky. Navyše visiaci luster vnímam ako prvok, ktorý by obývačku opticky oddeľoval od spojenej kuchyne, čo som nechcela dosiahnuť. Rovnako ho považujem za prekážku pri pozeraní televízie,’’ vyratúvava nevýhody centrálneho svietidla majiteľka.

Naopak v obývačke hrá prím doplnkové osvetlenie. ‚‚Väčším množstvom doplnkových svietidiel si nastavíme intenzitu osvetlenia akú potrebujeme. Nástenné lampy a podsvietenie nábytku vytvorí večer príjemnú svetelnú kulisu, veľká stojaca lampa zas slúži na čítanie,’’ uzatvára.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Katka ŠATANKOVÁ