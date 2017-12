4 šikovné tipy, ako si zmodernizujete obývačku

1. Stavte na prírodné materiály

Interiérový dizajn posledných rokov vyzdvihuje prírodné materiály a ich nahotu. Drevo, tehla, kameň – zariadenie a doplnky z nich vám byt zútulnia a budete sa cítiť príjemne. Trendom je dokonca nechávať tehly či tvarovky nepokryté omietkou, ale všetko „priznať“. Investujte napríklad do stolíka z dreva. Ak nechcete zoškrabovať omietku zo stien, aby ste ukázali, čo je pod ňou, porozmýšľajte napríklad o tapete s prirodzeným tehlovým vzorom na jednu stenu.

2. Obývacie steny – elegancia, ktorá veľa nestojí

Rovnako ako malé čierne šaty budú mať v ženskom šatníku vždy svoje miesto, budú aj luxusné obývacie steny stále v kurze. Ak si v dizajne veľmi neveríte, je najjednoduchším a najefektívnejším riešením kúpiť si hotovú obývaciu stenu. Čisté línie, klasické elegantné farby – to je momentálne „in“. Niektoré dostanete už aj so zabudovaným LED osvetlením, čo je v súčasnosti horúca novinka interiérového osvetľovania. Takzvané akcentové osvetlenie už neslúži iba funkčne, ale aj esteticky – zvýrazni to, na čo v interiéri chcete upozorniť.

3. Kombinujte maximálne 2-3 farby

Nepremyslené miešanie rôznych odtieňov a farieb, pripomínajúce skôr cirkusové šapitó, než obývačku, o svojom majiteľovi prezrádza chaotickosť alebo nedostatok vkusu. V súčasnosti sa nesie skôr

striedmosť – kombinácia nesmrteľnej bielej s jednou, dvoma výraznejšími farbami vytvorí dojem čistého a štýlového priestoru. Farby majú ďalekosiahly vplyv na vašu psychiku, či už podľa feng-šuej alebo moderných medicínskych výskumov. Ak máte napríklad v rámci obývačky svoj malý pracovný kútik, je pre vás farebné zladenie izby ešte dôležitejšie – ovplyvňuje totiž aj vašu produktivitu. Tieto tipy ako na zariadenie domácej pracovne vás nasmerujú správnym smerom.

4. Vráťte sa v čase vďaka vintage doplnkom

Návrat k výrobkom a dekoráciám z minulosti je v posledných rokoch veľmi populárny. Romantický vintage štýl je charakteristický jemnými pastelovými farbami, dekoráciami z prírodných materiálov i z jeho nedokonalosťami. Patina, praskliny, to všetko sa neskrýva, ale vystavuje na obdiv. Vintage môžete mať za lacný peniaz doma aj vy – stačí zájsť do podkrovia k starými rodičom a hľadať. Starožitný mlynček, stolček, vázu či svietnik, to všetko sa po malej oprave môže stať súčasťou vášho vkusného príbytku.

Moderná obývačka nepotrebuje veľa. Nebuďte otrokom jedného konkrétneho štýlu, riaďte sa podľa svojich preferencií. Vo všeobecnosti platí – v jednoduchosti je krása. Menej farieb, menej dekorácií a kusov nábytku, ale zato všetko kvalitné a starostlivo vybrané. Inšpirujte sa na mt-nabytok.sk, kde nájdete presne také zariadenie obývacej izby, aké hľadáte.

Autor: PR Článok