FOTO: Prvá dáma obývačky je pohodlná sedačka

Nie je sedačka ako sedačka. Každá má svoje vlastné poslanie. Jedna miluje veľkú spoločnosť, odolá šantiacim deťom či búrlivej párty. Ďalšia zastúpi hneď viacero funkcií či nahradí chýbajúcu spálňu. A, samozrejme, nájde sa aj taká, ktorá okrem ponúkaného pohodlia túži zaujať pútavým tvarom alebo výraznou farebnosťou.

Sedačku si nevyberáme na krátke obdobie, preto si pred jej výberom dobre premyslite vlastné požiadavky, zohľadnite veľkosť a tvar obývačky, štýl aj celkovú farebnosť interiéru. Zvážte pár základných otázok: Koľko členov ju bude využívať? V akých vekových kategóriách? Vyhovuje vám väčšmi opierka hlavy a vyššie sedenie? Sedíte radšej na tvrdšom čalúnení alebo sa do nej radi ponoríte? Potrebujete ju využívať na príležitostné spanie? Má splynúť s priestorom, alebo chcete, aby sa odlíšila?

S otvorenou náručou

Rodinne založenej sedačke sedí komfortný rozmer v tvare písmena L alebo U. Nie však za každú cenu, len v prípade veľkorysej obývačky. Do menšieho priestoru zvoľte radšej kombináciu dvoch dvojsedačiek alebo trojsedačku s farebne odlišnými kresielkami. Na neformálne pohodlné sedenie je vhodná nižšie osadená sedacia časť, približne pod úrovňou kolien. Tento trend však nevyhovuje starším ľuďom pre náročnejšie vstávanie.

Pri pohovke určenej najmä pre väčšie rodiny alebo časté stretnutia s priateľmi je veľmi dôležitý výber odolného poťahu. Našťastie ponuka takýchto materiálov je dnes pomerne široká. Pýtajte sa na tie so špeciálnou povrchovou úpravou, ktoré bez ujmy prežijú obliatie červeným vínom či perokresbu vášho potomka. Obvykle ide o pokrytie povrchovej textúry tenkou vrstvou odolného materiálu, napríklad teflónu. Aj veľmi odolnú špinu potom s ľahkosťou odstránite. Nájdete ju pod označením Aqua Clean, Carabu či Alcantara. Pri malých deťoch a štvornohých miláčikoch preventívne stavte na čo najpevnejší a ľahko umývateľný poťah.

Má na viac

Do tejto kategórie spadajú sedačky, pri ktorých okrem pohodlia pri sedení riešili dizajnéri nápadité funkcie navyše. Ku klasike patrí rozkladací model, ktorý sa v prípade potreby premení na príležitostné spanie. Aj tu však kde-tu prekvapí sedačka s atypickým riešením svojej transformácie. Pri tomto type sedačiek si všímajte aj možnosti odkladacieho priestoru na periny. Výrobcovia niektorých značiek dokonca tvrdia, že vďaka zabudovaným kvalitným matracom poskytnú aj plnohodnotné spanie.

Príjemné spestrenie sedenia ponúkajú zabudované poličky alebo príručné stolíky. Niekedy dokážu suplovať prítomnosť samostatných nábytkových kúskov, čím odľahčia priestor. Nové trendy drukujú tým nenápadne zakomponovaným prvkom, ktoré po vrátení do pôvodnej podoby takmer splynú so sedačkou. Patríte k hudobným nadšencom? Prečo si nedopriať model so zabudovanými reproduktormi, dokovacou stanicou a ergonomicky osadeným ovládaním? K pridanej hodnote patria aj nastaviteľné opierky hlavy, rúk a nôh či polohovateľné sedenie až ležanie. Dôležité je jednoduché, pohodlné a rýchle ovládanie, proces nastavenia by nemal zabrať viac než pár minút.

Prečítajte si aj o tom, že televízor v obývačke patrí na stenu

Dominantná

Sú obľúbený objekt dizajnérov. Predstavujú stále hľadanie nových spôsobov poňatia tradičného sedacieho nábytku. Ak inklinujete k výberu takéhoto skvostu, ktorý má poslúžiť aj ako hlavné sedenie v obývačke, odporúčame ho nekupovať cez internet bez reálneho odskúšania. Môže sa stať, že snahe zaujať pri niektorých, aj keď nekresťansky drahých modeloch, akoby chýbala prapôvodná funkcia tejto parádnice, a tou je pohodlné sedenie.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Inéz BÚCI