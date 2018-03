Čo takto obývacia izba v zelenej? Neviete si to predstaviť? My vám ukážeme, ako na to. Nechajte sa inšpirovať interiérovými fotkami rôznych obývacích izieb v tejto farbe.

Pre doplnenie pár dôležitých faktov o zelenej farbe:

zelená farba je symbolom prírody, pretože väčšina rastlinstva má zelenú farbu,

ľudské oko je najcitlivejšie práve na zelenú farbu,

zelená sa tiež chápe ako farba nádeje,

zelenej farbe sa hovorí aj farba zdravia,

upokojuje nervový systém, pomáha pri vyčerpanosti aj migrénach,

je to farba pokoja, umiernenosti, odpočinku, rozmýšľania,

najviac sa hodí do kúpeľní a spální, keďže má upokojujúce účinky, nič však nebráni tomu, aby ste ju použili aj v obývacej izbe, náladu vám to len vylepší.

Viac foto na inšpiráciu si pozrite v galérii

Autor: ipeknebyvanie.sk/JR