Kozub pre každého: Ten bio si môžu dopriať všetky domácnosti

Prioritou biokozuba nie je produkovať teplo, ale ako dizajnový prvok dotvoriť atmosféru. Ani jeho výhrevnosť však nie je zanedbateľná, pohybuje sa v rozmedzí od 1,5 do 4,5 kW, v ojedinelých prípadoch aj viac. V prechodnom období teda dokáže pretepliť jednu až dve miestnosti.

Biopalivo

Je v kvapalnej podobe - biolieh alebo bioetanol a jeho spaľovaním nevznikajú škodlivé látky, odparuje sa len vodná para a oxid uhličitý. Takže na rozdiel od ostatných tepelných zdrojov ovzdušie v miestnosti nevysušuje, ale, naopak, zvlhčuje. Výhodou je, že vďaka dokonalému spaľovaniu nie je potrebné kozub vymetať.

Stačí len raz za čas naliať biolieh do kozuba. Jeden liter bioalkoholu horí 3 až 8 hodín, v závislosti od typu a nastavenia horáka. Biolieh dostanete aj s rôznymi arómami, takže interiér si nielen preteplíte, ale aj príjemne prevoniate. Po vyhorení jednej dávky je potrebné nechať biokozub aspoň pár minút chladnúť a vyvetrať, až potom naliať ďalšiu. Výpary z bioalkoholu sú ľahko zápalné a pri okamžitom zapálení po predošlom dohorení aj mierne výbušné.

Zvesiť aj položiť

Z dizajnovej stránky máte na výber moderný alebo klasický kozubový tvar. Priestor, do ktorého ho chcete umiestniť, vám napovie, aký typ zvoliť. Zavesený na stene sa hodí do menších interiérov. Zabudovaný do steny zasa do väčších. Ideálny je obojstranný, využívaný v oboch častiach priestoru. Praktické kozuby sú voľne stojace, ktoré nepotrebujú žiadne zásahy v miestnosti. Jednoducho ich položíte kdekoľvek v interiéri a podľa potreby premiestnite. Ich zmenšeným variantom sú dekoračné modely určené na stolík, komodu či poličku.

Pekné Bývanie radí

Ak máte klasický kozub a nemôžte ho využívať pre nevyhovujúci komín, doplňte ho špeciálnou vložkou na biolieh.

Vedeli ste, že...

... biokozub so sklom je menej bezpečný ako bez neho? A to z dôvodu naakumulovania vysokej teploty. Skôr sa teda popálite na horúcom skle ako na ohni.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ