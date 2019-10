Radiátor v obývačke? Fúj, minulosť! Nahraďte ho TOUTO vecičkou

Vonku je nepríjemne sychravo a vaše radiátory sú podobne studené ako vaša nálada? Iste, hodilo by sa prikúriť, ešte však nie je tá pravá vykurovacia sezóna. Všetci to dobre poznáme. S rovnakou situáciu sa môžete stretnúť na chate či na inom sezónne obývanom mieste. Čo takto vyhriať si priestor príjemnými krbovými kachľami? Ešte presne netušíte ako na to?

Krbové kachle sú vynikajúcou alternatívou, ak si nemôžete dovoliť krb, ale chcete vykurovať jednu či viacero miestností. Poslúžia tiež ako doplnkový zdroj kúrenia k vášmu hlavnému vyhrievaniu a na maximum ich využijete práve v prechodných mesiacoch na jar a na jeseň.

Príjemná atmosféra

Nielen šikovne poslúžia a vykúria, čo potrebujete, ale zároveň blikotajúci oheň vytvorí i príjemnú atmosféru. Čo je však dôležité vedieť a pripraviť, než si ich domov nainštalujete, respektíve než si ich naplánujete do svojho nového bývania?

Existuje viacero druhov kachlí. Tými prvými sú voľne stojace kachle, druhou alternatívou je krbová vložka, ktorú bude treba v danej miestnosti obstavať. Treťou alternatívou je kachľová pec, teda krbové kachle, na ktorých môžete aj variť alebo piecť.

Náš tip: Priestorovo najzaujímavejšie riešenie ponúkajú voľne stojace krbové kachle. Nemusia totiž stáť nevyhnutne len v rohu miestnosti, ale naopak, pokojne môžu tvoriť dominantný prvok v priestore.

Čo k nim budete potrebovať?

Krbové kachle si nebudete môcť nainštalovať svojpomocne, je potrebná inštalácia odborníkom. Počítajte s tým, že ide o zariadenie, ktoré váži desiatky, niekedy aj cez sto kilogramov, preto je potrebné premyslieť si manipuláciu s nimi. Zároveň budete musieť zavolať aspoň na jednu návštevu aj kominára, ktorý najprv skontroluje stav komína a odporučí prípadné úpravy či zásahy, rovnako skontroluje stav po inštalácii.

K inštalácii sa vzťahujú aj ďalšie bezpečnostné opatrenia, nezabúdajte najmä na nehorľavú podlahu, sklenenú podložku alebo nehorľavú dosku, na ktorej kachle budú stáť, vpredu musí siahať aspoň 50 centimetrov, na bokoch a zadnej strane aspoň 30 cm od zariadenia. Do blízkosti kachlí sa nesmú stavať horľavé materiály, posuňte ich aspoň o 80 centimetrov a samotné kachle majú stáť aspoň 20 cm od steny.

Náš tip: Externý prívod vzduchu potrebujú len kachle, pri ktorých neviete zabezpečiť dostatočný prívod z interiéru. Stáva sa to vo veľmi malých priestoroch alebo v nízkoenergetických a pasívnych stavbách.

Budú stačiť?

Pri výbere vás bude zaujímať okrem iných parametrov aj výkon kachlí. Ten je dôležitý, inak vám správne nevykúria všetky potrebné priestory. Výkon sa uvádza v kW, zohľadňujte pri tom veľkosť samotnej miestnosti, funkčnosť komínu, druh použitého paliva (zvyčajne suché drevo alebo brikety), ale aj tepelné straty objektu.

Náš tip: Ak plánujete kachľami vykurovať viacero miestností, zvážte krbové kachle so zabudovaným teplovodným výmenníkom. Fungujú tak, že časť tepla využívajú na ohrievanie miestnosti, v ktorej sú nainštalované, zvyšok tepla sa použije na ohrev vody. Pomocou čerpadla potom rozvádzate vodu do ostatných miestností.

A teraz si pozrite v našej GALÉRII, aký je krb nesmierne dizajnový a že aj v paneláku je možná jeho inštalácia!

Autor: Agáta