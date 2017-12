VIDEO: Pozrite si „pred a po“ rekonštrukcie krásnej obývačky mladej rodinky. Do vrecka si hlboko nesiahli!

>>>Inšpirujte sa v našej fotogalérii a nezabudnite na VIDEO pod textom!<<<

Rekonštrukcie sú zväčša nákladnou, hlučnou a často aj nevyhnutnou súčasťou pekného bývania. Dnes vás však presvedčíme o tom, že zmena môže byť jednoduchá, malá, no o to viac efektná. Poďte s nami na návštevu do Mi Wuk Village v Californii.

Spoločnosť Jenna Sue Design Co. dostala pracovnú ponuku, ktorá sa neodmieta. Mladá rodinka si ju vybrala, aby im pomohla s rekonštrukciou ich nového vysnívaného bývania, ktoré našli v zapadnutom vidieckom dome. A keďže umelci už tradične milujú výzvy, vedúca dizajnérka Jenna Dierman sa do projektu s radosťou pustila. Dom prešiel kompletnou rekonštrukciou (interiér aj exteriér), no my sa dnes zameriame na jeho spoločenskú zónu – obývačku spojenú s jedálňou.

Priestor ešte nedávno vyzeral ako zabudnutý v čase 60. rokov, bol tmavý, nevľúdny. Drevené obklady stien aj stropu, koberec na celej ploche podlahy,ošarpaná tehla na strane kozubu. To všetko sa okamžite po tom, ako prišiel nápad s obyčajným bielym náterom zmenilo zo zatuchnutého miesta na útulnú vidiecku obývačku. Znamená to, že panelovanie zostalo, zahalila ho však len biela farba, rovnako tak aj tehlová stena získala vďaka náteru vintage nádych a za jedinú väčšiu investíciu môžeme považovať kompletnú výmenu podláh. A keď vstúpil do hry nábytok, vznikol tento krásny domov…

