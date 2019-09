Vyhnite sa týmto chybám pri zariaďovaní obývačky, lebo to bude OTRASNÁ miestnosť

Miesto pre všetkých

Už samotný názov prezrádza jej funkciu. V obývacej izbe sa má jednoducho bývať - stretávať sa, rozprávať, oddychovať. Aj preto je to najdôležitejšie, čo by ste mali brať pri zariaďovaní do úvahy jej komfort a útulnosť.

Prečítajte si aj: Dizajnéri radia: Siahnite po týchto dekoráciách a vaše letné prestieranie bude ako z filmu

Rôznorodosť je in

Zabudnite na kompletné sedacie zostavy. Sedačka a kreslá nemusia byť rovnaké. Moderné je, ak k sedačke skombinujete tvarovo rozdielne kreslá s farebne odlišným poťahom.

Prečítajte si aj: Prineste tieto svadobné dary a ženích s nevestou vás budú milovať!​

Hlavný bod

Oheň ľudí združoval odpradávna. Ak máte krb, spravte z neho hlavný bod miestnosti a sedenie rozostavte okolo neho.

Prečítajte si aj: Meníte utierku a obrus v kuchyni, iba keď sú špinavé? Robíte obrovskú chybu!​

Najdôležitejší kúsok

V obývačke je ním jednoznačne sedačka. Musí byť pohodlná a dostatočne veľká. Nezabudnite ju vyzbrojiť vankúšmi s rôznou potlačou. Dodá jej to hravosť.Čoraz otvorenejší Obývačka spojená s kuchyňou je dnes už takmer štandardom.

Otvorený priestor je skvelý pre tých, ktorí chcú byť v kontakte s ostatnými členmi rodiny a mať prehľad čo sa doma deje. Nevýhodou sú určite výpary z kuchyne, ktoré niekedy neodstráni ani kvalitný digestor.

Prečítajte si aj: Ak chcete, aby vaša káva bola taká dobrá ako tá z kaviarne, vyhnite sa 2 najväčším chybám​

Ako opticky zväčšiť obývačku

Úložné priestory dajte maximálne jednu stenu.

Vyhnite sa tapetám s výrazným vzorom a tmavým farbám.

Ak má miestnosť viacero funkcií, rozdeľte ju na zóny- voľte nábytok s úložnými priestormi, napríklad konferenčný stolík pod ktorým je miesto na odkladanie.

Prečítajte si aj: Uvažujete o solároch? Pozrite si najnovšie možnosti​

Kombinujte

Nebojte sa mixovať rôzne štýly. Vedľa modernej sedačky a kovového stolíka sa tak môže ocitnúť stará presklenná vitrína z masívneho dreva, ktorú môžete využiť na odkladanie riadu, ale aj kníh.

Ďalšie inšpiratívne fotografie nájdete v našej galérii.

Autor: Jana