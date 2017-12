Z malej veľká: Osvedčené triky, ako útulne zariadiť neveľkú obývaciu izbu

Tieto zaručené tipy vám určite pomôžu.

Prvoradá svetlosť Dostaňte do obývačky čo najviac svetla, základom je denné. Ak nemáte veľké francúzske okná, nezúfajte. Pomôže jemná polopriehľadná biela záclona na celú výšku miestnosti, ktorú slnečný svit rozžiari ako veľkoplošné svietidlo. Biela má kúzelnícke schopnosti. Pochopí to každý, kto ňou premaľuje izbu, ktorá mala predtým žltkastý či marhuľový odtieň. Aj strop vyžaduje bielobu, inak miestnosť pôsobí nižšie. Nie príliš tmavú farbu alebo tapetu si však pokojne doprajte na jednu stenu.

Menej je viac

Vyvarujte sa rozmernej zavesenej lampe, nahraďte ju radšej stropnými svietidlami. Nezabudnite na dostatok doplnkových svietidiel a náladové podsvietenie, ktoré navodí útulnú atmosféru. Pred plánovaním potrebného odkladacieho priestoru zhodnoťte či naozaj potrebujete skladovať všetky zbierky z mladosti, darčeky od známych či úlovky z dovoleniek.

Ak sa ich nedokážete vzdať, musia byť všetky vystavené? Vyvarujte sa otvorených políc preplnených drobnosťami. Skôr ako kúpite sedačku, preneste si jej rozmery na miesto, kam ju chcete dať. Namiesto veľkého modelu stavte na menší rozkladací a kreslá nahraďte taburetkami.

Nafúknite priestor

Aj keď len opticky, efekt je zaručený. Osvedčené sú sklenené konferenčné stolíky, veľké zrkadlo, a nábytok s vysokým leskom. Podobný efekt ako zrkadlenie ponúkajú trendové veľkoformátové tapety s hlbokou perspektívou. Ak ste spojili obývačku s kuchyňou, zvoľte do celej miestnosti jednotnú podlahovinu. Rozdelenie na dlažbu v kuchyni a parkety v obývačke rozbije celistvosť priestoru. Zabudnite na obývaciu zostavu pokrývajúcu celú stenu.

Opačný extrém je moderné minimalistické zariadenie takmer s nulovým odkladacím priestorom, ako samostatná skrinka pod televízor a otvorená polica. Optimálny pre malú obývačku je nábytok navrhnutý na mieru. Pri úzkej miestnosti zvoľte skrinky s menšou hĺbkou, priestor odľahčí nábytok zavesený na stene. Klasické otváravé dvere zaberajú zbytočne veľa priestoru na manipuláciu. Ak je to možné, vymeňte ich za praktické posuvné.

Odpútajte pozornosť

Neostáva vám nič iné, než umiestniť do obývačky viac skriniek? Ich hmotu potlačíte nenápadnou farebnosťou, ideálne identickou so stenou. Keď účinok nie je dostatočný, zvýraznite farebne alebo tvarovo jeden prvok, ktorý na seba upúta pozornosť.

Mgr. art. Kristína Poržoltová

Ing. arch. Ivana Paľková

www.kivvi.sk

Zariadiť garsónku je vždy malý hlavolam. Architekt musí nájsť spôsob, ako zlúčiť všetky funkcie do jedného priestoru. Aby sme ho opticky zväčšili, použili sme bielu farbu v kombinácii so sivou a s dubovým dekorom, ktorú oživujú žlté otvorené police. Kuchynská linka plynulo prechádza do jedálenského sedenia. Vysoký vstavaný nábytok vyrobený v dielni ZP-interier poskytuje dostatok úložného priestoru, ktorý je v malom byte veľmi dôležitý.

Foto: Lýdia Jušková v spolupráci s DESIGN HOUSE a KIVVI architects

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Inéz BÚCI