Odvážna dvojkombinácia: Byt zariadený v modernom a vintage štýle

Scestovaný tridsiatnik si kupoval pred troma rokmi dvojizbový, 67 m2 byt v petržalskej novostavbe. Oslovila ho samotná stavba s pekným výhľadom na hrad. Dispozícia až na zopár detailov mu tiež vyhovovala. Keďže však išlo o holobyt, posúvanie a pridávanie priečok nebol žiadny problém. Spálňa sa mu zdala zbytočne dlhá a chýbal mu v byte samostatný šatník.

Ešte sa ubralo pár centimetrov zo vstupnej haly, a tak vznikla plnohodnotná miestnosť na odkladanie Keď sa ho pýtame, čo by možno dnes vyriešil inak, po chvíľke rozmýšľania odpovedá: „Vstupnú halu a otvorený monopriestor by som oddelil ešte dverami. To je asi jediná drobnosť.“

Bez pomoci

Aktívne žijúci mladý muž, ktorý žil niekoľko rokov aj v zahraničí, vzal zariaďovanie do vlastných rúk. Z výsledku je jasné, že má dobrý prehľad v ponuke trhu. No na oku lahodiace a kompaktné zariaďovanie by to bolo ešte primálo. Chce to aj dobrý čuch na kombinovanie a ten má, zdá sa, majiteľ celkom slušne vyvinutý. Pri stylovaní bytu stavil na bipolárnu kartu.

Kým kuchyňa s obývačkou a vstupnou halou naskočila na frekvenciu moderného trendy štýlu, spálňu sa nebál „potiahnuť“ do vintagu. Táto dvojkombinácia robí z bytu veľmi šmrncovného elegána.

Poďte ďalej

Už vstupná hala má dostatočnú výpovednú hodnotu, aby ste si spravili obraz o ďalšom pokračovaní. Dominuje jej atypická, na mieru zhotovená knižnica, ktorá lemuje dve priľahlé strany. Striktnú strohosť tohto solitéru zotiera jej výšková aj policová asymetria. Efektných vizuálnych sprievodcov jej robia tapety a dizajnová stropná lampa.

Pri návrhu kuchynskej linky sa investor spoľahol na kuchynské štúdio. Jeho jediná predstava bola farebnosť, o ostatné sa už postarali odborníci. Varné centrum zaberá menšiu plochu z pôdorysu miestnosti, ostatnú časť obsadila obývačka. Tá plynulo pokračuje na terasu s peknou perspektívou na mesto.

Spálňa ponúka ďalší veľmi príjemný vizuálny zážitok. Oproti dizajnovej posteli pod oknom si majiteľ situoval čítací vintage kútik s apartným kreslom a komodou, Dynamickú iskru dodáva tejto scéne výrazná červená pruhovaná tapeta. Podľa opisu môže niekto nadobudnúť možno pocit mierneho nepokoja, ktorá by v pokojovej zóne nemala čo hľadať. Realita je však opačná. Biele a maslové odtiene sú v miestnosti v prevahe, celkové vyznenie je naživo veľmi harmonické.

Vráťme sa ešte k úvodnej myšlienke o nevýrazných interiéroch. Hoci ich často zariaďuje architekt, chýba im vlastná identita. A tú získava priestor aj vďaka osobnému vkladu majiteľa. Tak ako to bolo v tomto prípade. Byt je dobre zapamätateľný, čo znamená, že sa podaril.

Foto:Robo Hubač

Autor: Pekné bývanie/Denisa Slančová