Otestujte sa: Viete o triedení odpadu všetko potrebné?

Nehovoriac o tom, že čím viac odpadu vytriedite, tým menej by ste v budúcnosti mali platiť za odvoz zmiešaného komunálneho odpadu. Viete však o odpade všetko potrebné? Otestujte sa!

1. Základné pravidlo správneho triedenia odpadu je, že do smetného koša patria len nerecyklovateľné veci. Všetko ostatné treba roztriediť a recyklovať. Viete, čo znamená tento symbol?

Symbol postavy stojacej pri zbernej nádobe znamená, že obal alebo produkt nepatria do smetného koša, ale je potrebné ho po použití vhodiť do príslušnej farebnej zbernej nádoby. Do nádob na separovaný odpad patria aj obaly a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov.

2. Mnohí ľudia považujú separovaný zber za módny trend. Je podľa vás triedenie odpadu dobrovoľné alebo povinné zo zákona?

Zákon hovorí jasnou rečou - každý občan je povinný sa zapojiť do zriadeného systému zberu komunálnych odpadov a povinný užívať zberné nádoby zodpovedajúcemu systému zberu komunálnych odpadov v meste alebo obci. To znamená, že ak VZN mesta taxatívne vymenuje zložky odpadu, ktoré sa území mesta separujú, všetci občania a firmy sú povinné tieto zložky triediť a ukladať do nádob na to určených. Navyše, pokiaľ vy alebo vaši susedia dlhodobo ignorujete zásady správneho triedenia odpadu, nielenže porušujete zákon, ale z dlhodobého hľadiska prespievate k zvyšovaniu poplatkov za odvoz komunálneho odpadu.

3. Zberné nádoby na papier, sklo a plasty sú už bežnou súčasťou kontajnerových stojísk. Viete, ako sú farebne rozlíšené?

Vo všeobecnosti platí, že modré nádoby sú určené na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky, kartóny, papierové obaly, návody od elektrospotrebičov, atď.). Do žltých patria plasty – teda PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, igelitové vrecká, fólie, polystyrén či obaly z kozmetických produktov. Zelené kontajnery sa používajú na sklo (nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod).

Samozrejme, v každej obci sa môžu vyskytnúť špecifiká, všetky informácie o miestnom systéme triedeného zberu by preto mali byť zverejnené aj na internetovej stránke samosprávy. Pomôžu vám aj informačné štítky na nádobách na triedený odpad. Tie napovedia, aký druh odpadu z obalu do nich patrí.

4. Ľudia často riešia dilemu, či je potrebné téglik z jogurtu pred vhodením do zbernej nádoby umyť. Je naozaj potrebné obaly dôkladne čistiť?

Dôkladné umývanie nie je nutné, stačí ich zbaviť hrubých nečistôt. Oveľa dôležitejšie je ich vyprázdniť a zredukovať ich objem, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. PET fľaše teda stlačíme a kartónové krabice rozoberieme.

5. Na niektorých výrobkoch môžete nájsť aj tieto dva symboly: Viete, kam s nimi, keď doslúžia?

Ak na výrobku nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby, znamená to, že máte pred sebou elektrospotrebič alebo batériu. Ide o komodity, pre ktoré by ste na kontajnerovom stojisku hľadali špeciálnu nádobu márne. Elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať len na vyhradených miestach, a to na zbernom dvore alebo v predajni s elektrospotrebičmi. Obsahujú totiž látky, ktoré sú nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie. Na druhej strane, ak sa tieto komodity ekologicky zlikvidujú a zrecyklujú, množstvo materiálov z nich môže byť opätovne spracovaných a využitých v ďalšej výrobe. Tým sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín.



6. Je potrebné starý spotrebič pred odovzdaním na recykláciu rozobrať?

Nech už odovzdávate na recykláciu čokoľvek – batérie, elektrospotrebiče, či veľké akumulátory – musia byť v kompletnom stave. Určite sa nepúšťajte do ich rozoberania. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie.

7. Ak kupujete nový veľký spotrebič, predajca vám môže ponúknuť odvoz starého. Je jeho povinnosťou zobrať od vás starý spotrebič aj v prípade, že nový nekupujete?

V cene elektro zariadení sú už zahrnuté aj recyklačné poplatky za spätný zber. Pokiaľ ide o batérie a veľmi malý elektroodpad s rozmermi do 25 cm (napr. fény, rýchlovarné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod.), ako aj odpad zo svetelných zdrojov, je možné zaniesť do najbližšej elektropredajne a odovzdať ich aj bez povinnosti zakúpiť si nový produkt. To isté platí pre použité prenosné batérie.

Ak sa však potrebujete zbaviť veľkých starých elektrospotrebičov a neplánujete nákup nových, nepotrebné chladničky, práčky či televízory je potrebné zaviesť na najbližší zberný dvor. Tam ich od vás odoberú bezplatne a postarajú sa o ich recykláciu.



8. Ak je elektrospotrebič alebo IT technika evidovaná v majetku firmy, stačí ju po vyradení odniesť na zberný dvor?

V prípade, že bola IT technika evidovaná v majetku firmy, je pri jej vyraďovaní potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely účtovníctva. Potvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu elektroodpadu - môže ísť aj o zberný dvor - od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov. Existuje však aj jednoduchšie riešenie. Službu odvozu a recyklácie nepotrebných elektrozariadení vrátane IT techniky a potrebné doklady vám bezplatne zabezpečí napríklad organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Tá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení a zabezpečuje zber a recykláciu všetkých typov elektrozariadení, prenosných a priemyselných batérií.

Autor: PR článok