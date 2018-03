Pôvab kameňa: Prírodný materiál sa hodí do moderných aj rustikálnych domov

Kameň pôsobí v interiéri chladivo, no vnáša doň zvláštnu atmosféru a má silu vytvoriť z obyčajného neobyčajné. Je elegantný, osobitý, má jedinečnú textúru a zatraktívňuje akýkoľvek štýl. Hodí sa do ultramoderných aj do rustikálne ladených interiérov.

Popri vzhľade patrí k jeho najväčším výhodám bezúdržbovosť a odolnosť. Stena obložená kameňom pôsobí aj ako izolácia, bráni úniku tepla, dokáže znížiť hlučnosť a nepríjemnú ozvenu v miestnosti. Pomôže v boji s krivými stenami i nepeknou omietkou.

Máte na výber

Kameň v interiéri, to nie sú len luxusné rovné perfektne orezané dosky s lesklou povrchovou úpravou. Ak zvolíte variant s hrubo opracovanými okrajmi i povrchom, taký kameň zakomponujete i do tradičného domáceho interiéru. Do rustikálne ladených priestorov je vhodný pieskovec, vápenec a mramor.

Modernému strohému interiéru zasa svedčí žula či bridlica lámané do pásikov. Súčasným hitom je travertín s krásnou nepravidelnou štruktúrou. Obklad môže byť prírodný, rezaný, štiepaný, leštený, sekaný, ale aj iný. Farebná škála je daná prirodzeným sfarbením kameňa. Siahnuť môžete po jednofarebnom kameni alebo s výraznou štruktúrou. Výnimkou nie sú ani trblietavé čiastočky v materiáli.

Imitácia

Popri prírodnom kameni máte na výber aj umelý, ktorý je často na nerozoznanie od originálu. Zvlášť je vhodný do bytových priestorov, kde na rozdiel od hrubého masívneho kamenného obkladu pôsobí jemnejšie. Navyše sa ľahšie udržiava, je cenovo výhodnejší, má nižšiu hmotnosť a rozmery, ktoré nie sme schopní dosiahnuť z prírody. Dekoratívne panely imitujúce kameň môžu byť zo sadry, z betónu alebo z kompozitného materiálu. Ten kopíruje prírodný materiál najvernejšie.

Neprežeňte to

Kamenný obklad zvýrazní každú miestnosť. Štandardne sa využíva na kozuby, ktoré povyšuje na dominanty. Pozor, neobkladajte ním celú miestnosť, stačí jednu, najlepšie pohľadovú stenu. Hodí sa aj na kuchynskú zástenu i steny kúpeľne. No vo vlhkých priestoroch ho radšej ošetrite impregnáciou.

Kamenný obklad sa lepí podobne ako keramický, ibaže prírodný potrebuje hrubšie vrstvy špeciálneho lepidla. Pri ukladaní obkladov dodržte rovnako široké škáry. Škárovacia hmota nemá príliš kontrastovať s farbou kameňa, aby ho nechala pekne vyniknúť.

Tip Pekného Bývania

Odtieň kameňa zlaďte s odtieňom podlahy.

Porovnanie kamenných obkladov

Žula

Využitie: celý interiér, aj do kúpeľne a kuchyne

Približná cena za m2: formátovaná a leštená od 23 €

Mramor

Využitie: do obývačky, spálne a na kozub

Približná cena za m2: formátovaný obklad 110 €, remienkový 40 €

Vápenec

Využitie: celý interiér

Približná cena za m2: nepravidelný 15 €, štiepaný od 33,60 €, rezaný formátovaný 63 €

Bridlica

Využitie: do svetlých miestností, na zvýraznenie zaujímavých prvkov, výklenkov

Približna cena za m2: remienkový od 33, formátovaný 44, €, imitácia od 15,40 €

Pieskovec

Využitie: celý interiér

Približná cena za m2: remienkový od 27,10 €, formátovaný 50 €, imitácia od 15,50 €

Travertín

Využitie: interiér, s hydrofobizačným náterom aj do kúpeľní

Približná cena za m2: štiepaný a imitácia od 24 €, formátovaný 73 €

Kombinujte opatrne

Chladný kameň prehrejte drevom.

K výraznej kresbe kameňa voľte drevo s jemnou textúrou alebo naopak.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ