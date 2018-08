Pôvabných 40 m2 varšavského bývania: Kráľovská modrá a minimalistické retro

>>> Celé toto krásne bývanie si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII <<<

Majiteľkou bývania, o ktorom dnes bude reč, je architektka Monika Gruszki - Ziółkowska. Zakladateľka štúdia LUUMO a autorka mnohých podarených interiérov si tento krát vzala na paškál svoj vlastný domov. Ako to všetko dopadlo?

Za dnes už moderným, len 40 m2 veľkým bývaním stojí príbeh ako z veľkej knihy. Oddávna ho totižto vlastnila rodina samotnej architektky, a tá už odmalička vedela, že je to jej vysnívaný domov. Kedysi, už v 60. rokoch, tu vyrastal jej otec spolu s rodičmi, dvoma mačkami a veľkým psom. Nad dverami ešte stále dokonca visí tabuľka s nápisom "Zubná ambulancia", pretože na mieste, kde dnes stojí kuchynská linka, bolo kedysi zubárske kreslo. Stará mama Moniky tu totižto ako stomatológ mala vlastnú pracovňu. Chvíľku tu dokonca býval aj Monikin brat s manželkou, no keď sa jeho rodina začala rozrastať, presťahovali sa do väčšieho a tak starý byt s dokonalou atmosférou centra veľkomesta prebrala Monika. A prišlo niekoľko zmien.

Tými najväčšími sú najmä výmena starých, pôvodných parkiet, ktoré sa už nedali zachrániť a namiesto nich prišla matná podlaha v prevedení svetlý dub alebo zbúranie niekoľkých priečok, ktoré otvorili priestor a tomu pomáhajú aj steny vysoké 3,6 metra a veľké okná vpúšťajúce dostatok svetla. V interiéri dominuje odvážna farebnosť v znamení kráľovskej modrej, ktorú strieda kašmírová biela a jemná staroružová spolu s naturálnosťou dreva. V centrálnom bloku v modrej farbe sa ukrýva moderná kúpeľňa spojená s toaletou, v spoločenskej zóne je prepojená kuchyňa s jedálňou a obývačkou, no a chýbať nesmie ani útulná spálňa. Čo je však malým bonusom? V tomto malom bytíku sa našlo ešte miesto aj pre pracovňu mladej umelkyne, kde sa pravidelne stretáva so svojimi klientmi. Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová