Nová kúpeľňa alebo krátky rýchlokurz kúpeľňovej rekonštrukcie

Chystáte sa na rekonštrukciu kúpeľne? Absolvujte s nami rýchlokurz krok za krokom. Cieľom nášho rýchlokurzu je dopracovať sa k hladkému priebehu prerábky a ušetriť váš čas i financie.

Pred rekonštrukciou kúpeľne si urobte jasnú predstavu o novej kúpeľni

Skôr než začnete obiehať kúpeľňové štúdiá, ujasnite si, aké vybavenie by mala mať nová kúpeľňa: Chcete mať kúpeľňu s vaňou či so sprchovacím kútom, jedno alebo dve umývadlá, bidet či bidetovú spršku? Vo vybranom štúdiu predložte vaše požiadavky a predstavy, pôdorys s rozmermi a zaznačenými stupačkami vody a kanalizácie. Nielenže vám s výberom vhodnej sanity a jej umiestnením pomôžu, ale pre lepšiu predstavivosť vám vyhotovia viaceré možné varianty v 3D zobrazení. Potom prídu na rad obkladové materiály a nakoniec kúpeľňový nábytok, doplnky a svietidlá. Po zhotovení projektu dostanete kladačský plán jednotlivých stien a podlahy (plán pokládky obkladov a dlaždíc) s presne vyznačenými prívodmi vody pre armatúry a odtokmi pre zdravotechniku. Aby ste si vedeli naplánovať začiatok rekonštrukčných prác, informujte sa o čase dodania objednaného materiálu. Keď nenakupujete zo skladových zásob, môžete na materiál čakať dva týždne, mesiac, ale i viac.

Vyberte realizátora rekonštrukcie kúpeľne

Ak ešte nemáte vybranú stavebnú firmu, ktorá prerábku zrealizuje, je načase začať hľadať. Obráťte sa najskôr na známych, ktorí vám odporučia len toho, s kým mali dobré skúsenosti. Prípadne sa obráťte na kúpeľňové štúdio, v ktorom ste objednávali materiál. Zväčša majú kontakty na overených remeselníkov či firmy. Jednoducho, zaujímajte sa o referencie! S realizátorom podpíšte zmluvu, v ktorej bude uvedený rozsah prác, cena, čas plnenia a špecifikácia použitého materiálu. Nesmie chýbať ani uvedenie podmienok, ak by práce neboli vykonané v určenej lehote. Cena má zahŕňať cenu za práce, materiál, ako aj náklady na dovoz materiálu a odvoz odpadu a sute na skládku, ak ich bude firma zabezpečovať. Dodatočne môže realizátor cenu navýšiť len po vašom písomnom odsúhlasení.

V prípade, že budete demontážne a búracie práce realizovať vo vlastnej réžii, snažte sa ich zvládnuť za jeden deň. Za prenájom kontajnera na stavebný odpad totiž zaplatíte od 100 do 200 eur za deň.

Aj pri rekonštrukcii kúpeľne platí: Informujte sa a informujte aj susedov

Pokiaľ pri rekonštrukcii kúpeľne v panelovom či bytovom dome plánujete len výmenu rozvodov, obkladov a zariaďovacích predmetov, nemáte voči stavebnému úradu ohlasovaciu povinnosť. Ohlásenie vyžadujú stavebné úpravy v nenosných priečkach, o stavebné povolenie ste povinní požiadať v prípade zásahu do nosných konštrukcií. Okrem iných náležitostí, musíte k žiadosti priložiť statický posudok. V rámci dobrých susedských vzťahov, je korektné susedov oboznámiť s priebehom rekonštrukcie. Oznam, v ktorom uvediete termín začatia a ukončenia prác a čas kedy sa v byte bude robiť hluk, umiestnite do vstupných priestorov domu alebo na vchodové dvere.

Doprajte si viac priestoru v kúpeľni

Skromné panelákové kúpeľne si zúfalo pýtajú rozmerové korekcie. Určite teda zvažujte priestorové možnosti. Možno kúpeľni prepustí nepotrebné centimetre chodba, eventuálne pomôže nika (výklenok) pre práčku či sprchovací kút vytvorená na úkor inej miestnosti. Alternatívou na vytvorenie väčšieho priestoru je aj prepojenie toalety s kúpeľňou. Rozlohe a aj variabilite priestoru to prospeje. Zodpovedzte si však otázku, či vám strata súkromia pri hygienických úkonoch stojí za to.

Do stavby nových priečok sa môžete pustiť cestou suchého procesu - siahnuť po sadrokartónovej konštrukcii, alebo mokrého - murovať z presných pórobetónových tvárnic. Oba varianty sa používajú aj na ukrytie rozvodov vody vedených pred pôvodnými panelovými priečkami. Rátajte však s tým, že z priestoru ukroja zopár centimetrov. Sadrokartón má bod navyše, ak chcete do stropu zabudovať bodové svietidlá. Majte na zreteli, že do vlhkého prostredia kúpeľne patrí impregnovaný zelený sadrokartón.

Pri rekonštrukcii kúpeľne myslite na detaily

Z ekonomického i praktického hľadiska je výhodné realizovať výmenu rozvodov vody a kanalizácie súčasne pre kúpeľňu aj kuchyňu. Pokiaľ ste sa pustili do prerábky bez projektu, mali by ste mať v tejto fáze jasno, kde budú umiestnené konkrétne sanitárne prvky a aký typ armatúr im bude sekundovať. Budú stojankové, nástenné alebo podomietkové? Rozhodli ste sa pre vaňu alebo sprchovací kút? WC misa bude stojaca alebo závesná so zabudovanou splachovacou nádržkou? Skrátka, myslite na detaily. Tie budú v konečnom dôsledku merítkom vašej spokojnosti. Napríklad, ak sú všetci členovia domácnosti vysokí, prečo nedať umývadlo a toaletu o čosi vyššie než určuje typológia? Pokiaľ sa radi kúpete vo dvojici, situujte vaňovú batériu ku vhodne zvolenej vani tak, aby nikomu pri relaxe nezavadzala.

Nepodceňujte elektrické vybavenie kúpeľne

Chcete si v kúpeľni vytvoriť relaxačné centrum? Zadovážte si hydromasážnu vaňu či parnú sprchu. Tepelný komfort v kúpeľni zvýši elektrické podlahové kúrenie alebo elektrický rebríkový radiátor. Všetky spomínané zariadenia, ako aj práčka a ohrievač vody potrebujú samostatný elektrický obvod chránený prúdovým chráničom v rozvádzači. V každom prípade by v novej kúpeľni nemali chýbať nové elektrické rozvody, ideálne medené. Tie oproti starým hliníkovým znesú dvojnásobné prúdové zaťaženie.

Absenciu prirodzeného vetrania na toalete a v kúpeľni zastúpi ventilátor ovládaný samostatným spínačom. V prípade toalety môžete uprednostniť jeden spínač na ventilátor i svetlo. Štandardom je zásuvka inštalovaná k umývadielku na samostatnej toalete.

Aj keď je kúpeľňa priestorovo neveľká, svetla znesie dosť. Osvetlite ju stropným svietidlom aj svietidlom nad umývadlom. Vhodné zdroje svetla sú tie, ktoré reagujú ihneď po zapnutí. Pri výbere svietidiel dbajte najmä na to, aby boli určené do vlhkého prostredia kúpeľne. Spoznáte ich podľa označenia krytia IPX4. Na trhu nájdete zväčša kúpeľňové svietidla s krytím IP44, pričom prvá číslica znamená ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov, a druhá ochranu proti vode kvapkajúcej, striekajúcej a stekajúcej.

Nešetrite na kvalite

Najväčšou chuťovkou z rekonštrukcie kúpeľne je jej zariaďovanie. Aj keď nie je vždy jednoduché si vybrať zo širokej škály ponúkaných produktov. Popri dizajne, ktorý musí lahodiť srdcu i oku, si všímajte aj praktickú a kvalitatívnu stránku výrobkov.

Na vani sa šetriť neoplatí

Zažltnutá a poškriabaná vaňa nebude dobrou vizitkou nedávno prerobenej kúpeľne. Akrylátovú vaňu voľte od renomovaných výrobcov, ktorí poskytujú 10 ročnú záruku. I kvalitu smaltovanej oceľovej vane prezradí záručná doba. Kým kvalitnejšie vane s 3,5 mm hrúbkou sa chvália 30 ročnou zárukou, ich menej zdatné menovkyne štandardnou dvojročnou. Nezabudnite, že na uznanie reklamácie musí byť vaňa namontovaná odbornou firmou a podľa pokynov výrobcu. V prípade obmurovania vane, je samozrejmosťou inštalačný otvor pre prístup k odpadovej uzávierke. Hydromasážna vaňa musí mať zabezpečené odvetranie motora.

Do kategórie „šetriť sa nevypláca“ spadajú i vodovodné armatúry

Orientujte sa na pákové batérie s keramickou kartušou. Tá má na rozdiel od plastovej mnohonásobne dlhšiu životnosť. Šetrenie vody a energie zaistia obmedzovače prietoku a teploty. Ďaľším dôležitým parametrom je priemer kartuše. Pričom platí pravidlo, čím má kartuša väčší priemer, tým má batéria menšiu hlučnosť. Pri sprchovaní najviac usporíte termostatickou armatúrou. Viac miesta vám dopraje podomietkový variant, ktorý si môžete obohatiť o masážne dýzy.

Šetrite vodou aj na WC

K významnému šetreniu vody prispievajú súčasné splachovacie systémy. Už bežne dostanete nádržky s kombinovanou spotrebou 3/6 alebo 3/4,5 litra vody na jedno spláchnutie. No výrobcovia sa pri týchto číslach nezastavili a tlačia spotrebu vody stále nižšie. Výsledkom je spotreba 2/3,5 litrov vody v kombinácii s WC misou s optimalizovaným dizajnom a trojitým prítokom s extra silným a rýchlym prúdom vody. K praktickému vybaveniu patrí špeciálna povrchová úprava keramiky, po ktorej kvapky vody z ľahkosťou stečú a nestihnú zaschnúť, antibakteriálna doska a glazovaný splachovací kruh. Závesná WC misa vyžaduje podomietkový splachovací systém. Vyberajte ho podľa konštrukcie steny, na ktorú bude montovaný. Pokiaľ sa toaleta delí o spoločný priestor s kúpeľňou, je vhodné kombinovať odsávanie zápachu z miestnosti s odsávaním priamo z WC misy. To umožňuje dodatočná výbava podomietkového splachovacieho systému.

Túžite po bidete, no nemáte dosť miesta? Nevadí, nahraďte ho umývadlovou alebo podomietkovou batériou s bidetovou sprškou, alebo záchodovou misou s pridanou funkciou bideta.

Bezpečne v sprche

Trendy v sprchovaní hovoria jasne: Bez vaničky, a ak, tak len plytká s minimálnou hĺbkou. Pokiaľ ste majiteľom kúpeľne v panelovom dome, tento efekt dosiahnete iba so stupienkom. Aj uzavreté zásteny majú konkurenciu – otvorené sprchy s jednou sklenenou zástenou. Aby kvapky vody nemali šancu zaschnúť na skle, platí ako aj u keramiky, staviť na špeciálnu úpravu samotného materiálu či jeho povrchu. Dlažba v sprche má byť protišmyková, bezchybná je mozaika. Ideálny riešením na odtekanie vody sú odtokové žliabky vedené po celej šírke kúta.

Ukladajte efektívne

V kúpeľni myslite aj na úložné miesta. Police sú pôsobivé, keď sú poloprázdne. Ako náhle ich zasypete kozmetikou, efekt sa stráca. Najlepšie poslúžia skrinky so zásuvkami.

Dobrá rada na záver:

Obkladové materiály fantázii medze nekladú. No skôr než siahnete po aktuálnej vychytávke, skúste sa zamyslieť, či sa jej po pár rokoch neprejete. Možno je lepšie siahnuť po neutrálnych nadčasových tónoch. Farebnou variáciou doplnkov môžete kúpeľni vdýchnuť kedykoľvek novú dušu.

