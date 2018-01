S výberom bezpečnostných dverí nečakajte do jari

V takzvanej „last minute“ ponuke môžete mať garantovanú nielen výhodnejšiu cenu, ale aj široký výber a kvalitný servis. Bezpečnostný analytik spoločnosti SHERLOCK®, Assa Abloy – Juraj Hroš – poradí, na ktoré parametre sa pri nákupe zamerať. Aby ste aj po odchode na dovolenku mohli pokojne spávať.

Žiadajte certifikát

Najdôležitejšie kritérium výberu vyplýva už zo samotného názvu. Je to bezpečnosť, ktorá sa testuje v akreditovaných skúšobniach. „Podľa času potrebného na ich prekonanie počas testu sa dvere zaraďujú do bezpečnostných tried,“ vysvetľuje bezpečnostný analytik značky SHERLOCK® Juraj Hroš a pokračuje: „Výrobky, ktoré prešli skúšobňou získajú certifikát podľa európskej normy EN1627. Ak ho nemajú, ich predajca len deklaruje, že sú bezpečnostné, no nie je to tak.“ Akú triedu teda potrebuje bežná domácnosť? „Minimálne dvere druhej bezpečnostnej triedy. Ak však chcete pre svoju domácnosť naozaj vysoký stupeň ochrany a odolnosti voči mechanickému napadnutiu, zvoľte triedu číslo štyri, ktorá je na našom trhu najvyššia,“ hovorí J. Hroš. Kvalitné bezpečnostné dvere, samozrejme, chránia aj pred hlukom či ohňom a sú testované aj z hľadiska životnosti.

Dverami to len začína

Mnoho ľudí si montáž bezpečnostných dverí predstavuje len ako zvesenie tých starých z pántov, spojené s výmenou zámku. Aby však nové dvere boli naozaj bezpečné a dokonale tesnili, je potrebná aj nová zárubňa a prah. Zdanlivé detaily sa neoplatí podceniť. „Najmä v tehlových domoch nebývajú steny ideálne rovné ani rovnako hrubé. Novú zárubňu je preto niekedy nutné zložiť z dvoch kusov. Odporúčam nechať si urobiť zameranie servisným technikom, ktorý vám následne navrhne riešenie na mieru a vypracuje cenovú ponuku na celý set – vrátane zárubní, prahu, kovaní, zámku a ďalších bezpečnostných prvkov. Seriózna firma to urobí bezplatne,“ upozorňuje J. Hroš.

„All inclusive“ je bezpečnejšie

Každý, kto má skúsenosť napríklad s vytopením bytu počas dovolenky, zabuchnutými dverami či stratenými kľúčmi vie, aký dôležitý je okamžitý a spoľahlivý servis. Ak nechcete ohroziť bezpečnosť svojho majetku, havarijné situácie riešte len s autorizovanou servisnou službou. Na jej podmienky sa informujte už pri výbere dverí. „Havarijný servis by mal byť dostupný non-stop, bez ohľadu na to, kde bývate, pretože v týchto situáciách naozaj ide o čas. Rovnako tak je dôležitá kvalifikovanosť servisného technika, ktorý musí byť schopný posúdiť a vyriešiť váš problém čo najefektívnejšie,“ vysvetľuje J. Hroš. Z hľadiska bezpečnosti je nemenej dôležitý aj záručný a pozáručný servis, najmä pokiaľ ide o náhradné kľúče, výmenu bezpečnostných vložiek, dverových zámkov či iných doplnkov.

Značka SHERLOCK® ponúka do konca februára sety rôznych typov bezpečnostných dverí za zvýhodnené ceny. Bezpečnostné dvere SHERLOCK® Excellent patria do 4. bezpečnostnej triedy a majú 23 istiacich bodov. Dodávané sú so zárubňou, prahom, kovaním a priezorníkom. Spracovanie a materiály si zákazník vyberá sám. Výrobca ponúka predĺženú záručnú dobu až 6 rokov. Cena setu: 1549 eur. Viac info na www.sherlock.sk.

Autor: PR článok