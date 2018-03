Sám doma: Ako zariadiť single domácnosť?

čoraz viac pribúda domácností, ktoré tvorí jeden člen. Nežije v nich len mládež na štarte do života, ale aj zrelí ľudia, ktorých tam priviedli životné okolnosti. Malé byty ponúkajú menej miesta, a tak si vyžadujú špeciálny prístup k výberu domácich spotrebičov. Po jednoduchej matematickej úvahe by sa mohlo zdať, že menší produkt je lacnejší ako väčší. Nie je to však celkom tak. Už pri nákupe potravín zistíte, že za pollitrové balenie nápoja zaplatíte dvakrát viac ako za pol litra tej istej limonády v dvojlitrovej fľaši. Podobne je to aj s niektorými elektrickými spotrebičmi. Obyvateľ malej domácnosti musí pri ich výbere dôkladne zvážiť svoje priority.

Sám si varím, sám si periem...

Kým v štvorčlennej rodine sa perie takmer každý deň, „singles“ nazbierajú 5 kg špinavej bielizne často až za dva týždne. Pranie štyroch tričiek ide do peňazí, čo sa týka spotreby vody, elektriny i pracích prostriedkov, majitelia jednočlennej domácnosti však v tomto smere majú na výber. Na trhu spotrebnej elektroniky dnes nájdete práčky s kapacitou 3,5 kg bielizne. Takmer všetky práčky svetových výrobcov však ponúkajú aj funkciu prania polovičného objemu, pri ktorej sa spotrebuje menej vody i pracích prostriedkov. Problém v malých domácnostiach však môže byť aj obmedzený priestor. V takomto prípade je potrebné hľadať modely práčok s úspornou šírkou a hĺbkou (40 – 50 cm) alebo výškou (67 – 69 cm).

Tieto sa môžu zmestiť aj pod umývadlo. V posledných rokoch pribúdajú na našom trhu práčky, ktoré zaberajú menej miesta a hlavne majú menšiu kapacitu. Ponúkajú pritom rovnaký výkon a výber programov ako klasické. Pri umývačkách riadu je situácia podobná ako pri práčkach. Modely so šírkou 45 cm majú rovnakú cenu, spotrebu vody i energie ako umývačky so šírkou 60 cm. V predajniach dostanete aj stolové umývačky s výškou, šírkou i hĺbkou okolo pol metra, ich cena sa však blíži k cenám bežných modelov.

Tajomstvo mojej kuchyne

V kuchyniach malých bytov často nie je priestor na klasický sporák. Mnohí mladí ľudia, ktorí sa často stravujú vonku, ho navyše pokladajú za zbytočnosť. Aj v jednočlennej domácnosti sa však predsa len zíde spotrebič, v ktorom sa dajú zapiecť cestoviny, pizza alebo aspoň jedlo od mamy. Na takéto prípady je vhodná minirúra s rozmermi 60 x 40 x 35 cm a menšími, ktorá sa dá umiestniť aj na pracovnú dosku. V kombinácii s malou varnou doskou tak zabezpečí kompletný stravovací servis. Mnohým singlom stačí aj mikrovlnná rúra, je však veľmi výhodné, ak má prídavné funkcie ako gril alebo teplovzdušný ohrev. Tieto funkcie zvyšujú síce jej cenu, ale rozširujú výber jedál, ktoré sa v nej dajú pripraviť. Mnohým, ktorí pripravujú malé množstvá jedla, na tento účel vyhovuje aj remoska. Umožňuje prípravu pečených a dusených potravín a dajú sa v nej upiecť aj múčniky.

Niečo do zásoby

Ďalší z domácich spotrebičov, ktoré môžu v jednočlenných domácnostiach zaberať príliš veľa miesta, je chladnička. Na uskladnenie zopár nápojov a misiek je veľký model s vysokým výkonom naozaj zbytočný. Pre domácnosti s jedným alebo dvomi obyvateľmi sú vhodné chladničky s objemom chladiacej časti 50 až 100 litrov. Ich výška býva od 50 do 85 cm. Môže sa stať, že pán domáci pripraví veľa jedla alebo urobí väčší nákup a potreboval by nadbytočné množstvo zamraziť. Preto je ideálne, ak má malá chladnička aj mraziacu časť, obyčajne poskytuje priehradku s objemom 5 až 15 litrov. Ak neplánujete využívať chladničku len na nápoje, ale občas sa pustíte aj do varenia, je dobré vybrať model s viacerými policami, zásobníkmi alebo priehradkami, ktoré uľahčujú uskladnenie rôznych druhov jedla.

Autor: Pekné Bývanie/Ingrid KÁNTOROVÁ, odborná spolupráca Miroslav TOMKA, NAY Elektrodom