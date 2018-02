Snové bývanie francúzskej umelkyne: Zámok plný kvetov a umeleckých diel

>>> Toto jedinečné bývanie si v plnej kráse môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII <<<

Claire Basler je umelkyňou telom aj dušou. Je súčasným pokladom francúzskeho umenia, miluje prírodu, ruky zamazané od farieb a svoj domov. Tu sa všetko spája v jednom, pretože Claire býva v úžasnom zámočku s poetickým názvom Château de Beauvoir, ktoré sa stalo svetovým unikátom a objavilo sa na titulkách časopisov o bývaní po celej zemeguli. Jedinečný zámoček a zároveň ateliér umelkyňa zaplnila takým množstvom krásnych rastlín, že je v ňom ľahké stratiť sa. Okrem toho interiér dopĺňajú jej umelecké diela, ktoré flóru ešte znásobujú, pretože Claire maľuje na plátno i papier realistické, i keď nadrozmerné kytice kvetov. Jednoducho krása!

"Mám rada sedmokrásky, krehké a vášnivé divé maky, jemný vánok i vietor, pôvab aj silu, búrky, aj pokojné vody. Odraz oblohy v kalužiach, ktoré lemujú prašnú cestu a aj strom, ktorý ma prinúti mlčať, byť trpezlivou. To všetko je Château de Beauvoir."

Za umelecké plátno si Claire vybrala nie len papiere a ľan, ale aj všetky steny. Tie už poznačil čas, no práve to je tou malou drobnosťou, ktorá z obyčajnej steny s pár kvetmi robí nazabudnuteľný zážitok. Farby sa povaľujú po celom veľkom dome a strieda sa tu ležérny eklektizmus so správne naladeným minimalizmom. Je to jasné, zamilujete sa.

