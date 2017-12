Aby spánok osožil: Máte u seba v spálni ideálne podmienky?

Spálňa je v rámci našich domácností veľmi špecifický priestor. Je totiž len náš. Nepozývame do nej návštevy, slúži nám prevažne na relax a, paradoxne, v bdelom stave tu trávime len veľmi málo času. Ale! Napriek tomu je pre náš spokojný život veľmi dôležitá. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Prespíme približne tretinu svojho života. Kvalitný spánok je teda pre šťastie a pohodu nevyhnutnosťou. Preto by mala byť pre nás malým domácim rajom.

Práca za dvere

Nenoste si do spálne prácu. Pracovný priestor a priestor na spanie sa totiž z hľadiska energie veľmi nekamarátia. Počítač, tablet, mobil či pracovné materiály teda zásadne nechávajte za dverami. Jediné, čomu sa v spálni smiete venovať, je relaxovanie, spanie, čítanie a...

Televízor má stopku!

Nie je len poverou, že televízor ani iné elektrospotrebiče do spálne nepatria. Práve naopak, ide o informáciu, ktorú by ste nemali brať na ľahkú váhu. Všetky elektrické zariadenia totiž vysielajú rušivé signály, ktoré sú pre náš relax nevhodné, navyše, takýmto vplyvom sme pri osemhodinovom spánku plne vystavovaný počas celej doby, a to rozhodne nie je zdravé.

Poloha postele a matrace

Preplnené krabice naskladané vedľa nočného stolíka, pod posteľou hŕba veci, ktoré nie je kam inam uložiť... Tak na toto zabudnite. Spálňa má byť čistá, svieža, voňavá a nepreplnená. Správna poloha pre posteľ je umiestniť ju čelom k pevnej stene. Nohy by počas spánku v žiadnom prípade nemali smerovali von z miestnosti. Počas spánku by z vás totiž odchádzala energia. Je fajn, ak okolo postele necháte dostatok priestoru, Ani nočné stolíky neprisúvajte celkom k posteli. A pozor! Nad hlavu žiadne poličky ani výrazné predmety.

Správne matrace, základ všetkého

A teraz pár číselných údajov. V obchode síce zoženiete aj užšie, no odborníci sa zhodujú v tom, že šírka lôžka, teda aj matracu, by mala byť minimálne 90 cm, nuž a dĺžka najmenej o 20 cm dlhšia ako výška osoby, ktorá na ňom spáva. Ak máte lamelový rošt, kúpte si penový matrac, ak drevené latky, stavte na pružinové matrace. Opýtajte sa tiež na nosnosť matraca a doplnkové vlastnosti. Tých je dnes už neúrekom. Od zimnej a letnej strany, odvetrávania, vyvádzania vlhkosti, antialergické poťahy a mnohé iné. Jednoducho, nájdite si pre vás ten naj.

Ešte čosi...

Pozor si dajte na osvetlenie v spálni, aby nebolo veľmi silné. Dôležitejšie ako centrálne stropné svietidlo sú lampy na nočných stolíkoch. Pre odtiene stien sú vhodné príjemné pastelové farby, ktoré nepôsobia rušivo, no a zabúdať netreba ani na pravidelné vetranie a udržiavanie príjemnej izbovej teploty, teda 18 - 20 st. C.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk