5 tipov na úplne iné spálne než ste zvyknutí

S francúzskym oknom

Posteľ sa vynikajúco kombinuje so skleneným priečelím. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť aj dostatočné tienenie. Ak máte spálňu situovanú smerom na východ, je to najlepšia možnosť, ako si spraviť východ slnka na objednávku vtedy, keď máte chuť. Ak vás budú budiť lúče slnka, uvidíte, ako psychicky podrastiete. Najmä v období zimy, kedy je slnka málo.



Pozrite si aj: Nový trend v kúpeľniach: Priznaný wc papier vyzerá úžasne!

Drevo aktivuje dobrú náladu

Najlepší výhľad z postele je aj smerom do lesa. Nie je to možné? Nevadí, ale váš zrak by nemal ako prvé ráno kotviť čísla rádiobudíka. Snažte sa do línie vašich očí po prebudení situovať prírodné materiály. Môže to byť kožušina, drevený stolík, sviečka z prírodného medu. Pozor, nech vás neoklame syntetika. Na prvý pohľad možno vyzerajú podobne, ale garantujeme, že ranný pohľad rozozná energie umelých a prírodných vláken.

Umenie

Predstavte si, aké krásne je umelecké stvárnenie sveta. Definovať samotné umenie je zložité, ale pravda je taká, že komunikuje s podstatou našej duše. Preto je po zobudení rozhodne krajší pohľad na obraz, fresku alebo na pekné tvary zušľachtené ľudským duchom než na rozhádzané šaty. Myslíte na túto inšpiráciu.



Ostatní práve čítajú: Kreatívny a lacný: to je nábytok z novín

Stredomorský závan

Nielen stredomorská strava a klíma sú zdravé. Zeleň patrí do okolia postele, napríklad aj baldachýn môže prospieť príjemnejšiemu zobudeniu. Určite sa tento model oplatí aj tým, ktorí nemajú možnosť spraviť v spálni radikálne zmeny smerom k zosvetleniu. Stredomorské inšpirácie sú krásne, hlavne ak si predstavíte, že práve takto by ste sa zobúdzali niekde pri mori.

Príjemné farby

Niekedy sa oplatí zabudnúť na to, čo je moderné a práve letí. Ľahnite si na posteľ a chvíľku sa snažte vizualizovať si farby vo vašej spálni. Aké by sa vám tam páčili? Tak presne takými si ich ozdobte. Nemusíte hneď vymaľovať. Stačí napríklad aj vankúš, deka, dečka na nočnom stolíku. Ak stavíte na obľúbené farby, tak vám spríjemnia ležanie, spánok aj prebúdzanie.

Naša galéria je plná detailov najrôznejších druhov spální. Nemusia byť na jedno kopyto!

Autor: Marcos