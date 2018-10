Čo so sezónnym oblečením? Vyskúšajte tieto triky

Oddeliť si sezónne oblečenie je veľmi dôležité nielen pre lepšiu organizáciu, ale hlavne pre oblečenie samotné. Správne skladovanie vám zaručí ich dlhšiu životnosť. Netreba čakať do poslednej chvíle, svoj šatník by ste mali začať vymieňať, keď sa začne meniť aj počasie. Správne uskladnenie sezónnych vecí je výhodou aj pri zmene počasia, pretože vďaka správnej organizácii nájdete presne to, čo hľadáte bez vyhádzania celého šatníka.



Pred uskladnením najskôr všetko vyčistite

Veci, ktoré sa chystáte uskladniť, dokonale prezrite, či na nich nie sú fľaky od jedla aleo potu. Ak ich totiž neodstránite teraz, na jar sa už nebudú dať vyprať a vy ich budete môcť akurát tak vyhodiť. Čistenie tiež znamená menšiu pravdepodobnosť, že sa vo vašom oblečení udomácni hmyz a tak vaše oblečenie zostane počas uskladnenia v bezpečí.



Netreba zabúdať na topánky, tie treba taktiež očistiť a nasprejovať dezinfekčným sprejom. Najlepšie je vložiť ich do látkových vreciek (tzv. dust bag), ktoré obvykle dostanete pri kúpe topánok. Pri zimných topánkach je dobré vložiť do nich novinový papier, ktorý pohlcuje vlhkosť a tak vaše topánky uchráni pred tvorbou plesní.



Vyberajte správne škatule a debničky

Najlepšou voľbou pre dočasné, resp. sezónne uskladnenie sú kartónové škatule s vrchnákmi. Mali by byť priedušné, no nie príliš, aby do nich neprenikol hmyz. Uistite sa, že použijete čisté krabice, aby ste zabránili znečisteniu oblečenia. Do každej debničky nezabudnite vložiť saj vrecúško s levanduľou, alebo vonné papieriky nasiaknuté levanduľovou vôňou. Debničky si nezabudnite označiť, aby ste v prípade náhlej zmeny počasia alebo dovolenky pri mori v zimných mesiacoch vedeli, kde hľadať svoje letné kúsky.

Skvele poslúži starý kufor

Kufor, ktorý už nevyužívate, stačí dôkladne vyčistiť a už vám nemusí len zaberať miesto pod posteľou. Nezabudnite, že nie všetko oblečenie je vhodné poskladať a uložiť do krabíc, niektoré kusy musia ostať zavesené. Odporúčame použiť drevené vešiaky, nikdy nie kovové, aby vás neprekvapili nepríjemne škvrny od kovu.



Neskladujte zavesené veci v plastových obaloch

Vaky totiž neumožnia oblečeniu dýchať a vaše kabáty tak môžu ľahko zatuchnúť.Pre oblečenie je dôležité aj miesto, kde ho budete skladovať. To by malo spĺňať 4 základné parametre. Musí byť chladné, čisté, suché a tmavé. Vyberte miesto, ktoré pravdepodobne nebude vystavené teplu. Vyhýbajte sa oblastiam blízko vykurovania a miesto dôkladne vyčistite. Uistite sa, že je úložný priestor suchý, pretože vlhkosť priťahuje plesne a hmyz. Tmavé miesto zabráni vyblednutiu a udržiava oblečenie chladné.



Pravidelne kontrolujte svoje uskladnené oblečenie

Nenechávajte uskladnené oblečenie zabudnuté až do chvíle, keď ho budete potrebovať vytiahnuť a znova obliecť. Pravidelne kontrolujte škatule a debničky, aby ste sa uistili, že sa vám v nich neudomácnil hmyz.

Veríme, že vďaka našim tipom bude boj s odkladaním oblečenia príjemnejší. Tento čas je tiež vhodný na vytriedenie vecí, ktoré ste dlho nemali na sebe. Rozhodnite sa, či ich ešte potrebujete, alebo vám v skrini len zavadzajú. Po vytriedení sa vám budú hneď ľahšie uskladňovať.

Pozrite si v našej fotogalérii presný postup, ako si vytvoríte praktické debničky.

Autor: Ľudmila