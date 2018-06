Feng-šuej v spálni - harmónia v spaní

O tom, že nejde o žiadnu veľkú alchýmiu, ale výraznú pomoc dobrému spánku.

Každá izba je iná

Z pohľadu feng šuej je každá izba svojská a je nutné zohľadniť aj rozličné energetické prostredie, ktoré sa vyžaduje. V prípade spálne je dominantou veľká posteľ a nočné stolíky.

Potom sú tu dvere a okná. To budú tri ingrediencie, s ktorými je potrebné pracovať. Samozrejme, aj v spálni platia všeobecné zásady, ktoré hovoria o poriadku, eliminácii nefunkčných vecí a čistote. A prirodzene, zrkadlo radšej nie.

Posteľ ako centrálny bod

Jednou z možností je umiestnenie postele do centra miestnosti, diagonálne k dverám, pričom je čelom opretá o stenu. To je dobrý základ pre feng-šuej. Je nutné, aby bola posteľ uzemnená na oboch stranách, či už čelami, alebo masívnymi nožičkami pri nohách.

Po oboch stranách môžete mať nočné stolíky. Nemusia byť identické, je tu priestor na kreativitu, ale mali by byť vyvážené. Preto je dobré väčšie komody a skrinky dávať pred posteľ. Uloženie na jednu bočnú stenu by spôsobovalo energetickú nerovnováhu.

Koberec pod posteľou posilní pozitívne vibrácie a dobrý spánok.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Marcos