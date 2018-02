FOTO: Spálni v starom byte vdýchol dizajnér retro nádych

Spálňa bola prvá izba, ktorá v byte v pôvodnom stave očakávala zmenu svojej vizáže. „Viem, že keby som sa pustila do rekonštrukcie a zariaďovania sama, nedopadlo by to dobre,“ smeje sa Evelyn, čím odpovedá na otázku, prečo sa rozhodla prenechať túto funkciu odborníkovi.

Parkety ostanú

Popri oboznámení s Evelyninými požiadavkami na vyššiu posteľ, pohodlný matrac a dostatok odkladacieho miesta padol aj jasný verdikt za zachovanie pôvodnej masívnej podlahy a klasickej komody. Tri indície, ktoré Michal od Evelyn dostal, hovorili jasne.

Ružové a fialové balóny napovedali o farebnosti, ktorá by v spálni mala nájsť zastúpenie, a túžbe po vzdušnom priestore. Vankúš evokoval to, čo k pokojovej zóne neodmysliteľne patrí, príjemný pocit a mäkkosť. A lampa v retro líniách našepkávala, aký štýl má spálni kraľovať.

Prečítajte si aj o tom, že romantická spálňa môže mať viaceré podoby

O čosi navyše

Zmena outfitu vyžadovala viac, než len zariadiť miestnosť peknými kúskami. Dôležité bolo dať spálni „zdravý“ základ - novú elektroinštaláciu, vyrovnať steny a zrepasovať parkety. Tie po prebrúsení a vytmelení dostali olejovú úpravu, aby masívne drevo predviedlo svoju prirodzenosť v plnej kráse. Na rad prišli steny. Jemne fialový tón najskôr pôsobil príliš sladko, no len do chvíle, kým sa izba začala zapĺňať nábytkom.

Zjemnili ho biele dvere a šatníková skriňa, sivá posteľ a drevený retro stolík. Na retro vlne sa vezú aj svietidlá a doplnky. Originál v tomto dizajne je kreslo, ktoré dostalo nový pestrofarebný šat. Aby sem zapadla aj štýlovo cudzia komoda, Michal jej provensalský vzhľad potlačil aplikáciou rôznych materiálov a úchytiek na čelá zásuviek. Nechýba tu ani retro vzor, vďaka ktorému našla komoda spoločnú reč s ostatnými obyvateľmi miestnosti.

Michal Skrak

Dizajnér radí

Máte doma staré drevené parkety a zvažujete, že ich prekryjete či vymeníte za laminátovú alternatívu? V žiadnom prípade to nerobte, stratíte to najdrahšie, čo v interiéri máte. Veď nie je príjemnejší pocit, než dotyk bosých nôh s drevenou podlahou. Podlahu zrenovujte. Ako finálnu úpravu zvoľte olejovanie. Keď na podlahu niečo vylejete alebo ju poškriabete, stačí postihnuté miesto lokálne prebrúsiť, zatiaľ čo lakovaný povrch si vyžaduje prebrúsiť celú plochu.

Foto: Stanka Topoľská

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Katka ŠATANKOVÁ