Pracovňa v spálni: Dobrý či zlý nápad?

Často si ľudia zriaďujú pracovňu v spálni. Je však takéto situovanie pracovne správne? Ako to môže ovplyvniť váš spánok či intímny život?

Pracovňa? Len nie do spálne!

Podľa učenia feng shuei je obrovskou chybou zriadiť si pracovňu v miestnosti, ktorá má byť určená na oddych a intimitu, teda v spálni.Pohľad na pracovný stôl, často s počítačom a iným príslušenstvom, množstvom dokumentov, to nie je práve ideálna súčasť spálne. V spálni by ste sa mali cítiť absolútne uvoľnení, ukrytí pred vonkajším svetom a stresom, mali by ste tu dokázať zabudnúť na prácu a povinnosti a to sa vám asi len ťažko podarí, ak budete mať neustále na očiach pracovný kútik, ktorý vám bude prácu a povinnosti v kuse pripomínať.

Pracovňa v spálni sa tak môže v konečnom dôsledku odzrkadliť na zhoršenej kvalite spánku či dokonca nespavosti, môže vás zvádzať k dlhému ponocovaniu pri pracovných povinnostiach, hromadeniu stresu a napätia. Okrem toho môže váš pracovný kútik pôsobiť rušivo na partnera či partnerku. Pokiaľ je to teda len trochu možné, vyberte si pre svoju pracovňu iné umiestnenie, nie vašu spálňu.

Keď to inak nejde

Žiaľ, niekedy sú priestorové podmienky našich domácností nie veľmi priaznivé pre dodržiavanie zásad zdravého bývania a tak sme nútení k rôznym kompromisom. Ak teda nemáte inú možnosť a svoju pracovňu si musíte zriadiť v spálni, potom sa snažte držať aspoň základných pravidiel. Pracovný kútik oddeľte vhodnou zástenou, prípadne aspoň závesom, aby ste na pracovné miesto nemali stále výhľad.

Nezabudnite vyriešiť i samostatné osvetlenie pre vašu pracovňu, aby ste pri práci nemuseli používať centrálne osvetlenie spálne - to by mohlo rušiť vášho partnera alebo partnerku, ako sme už spomenuli a okrem toho to nie spravidla zdravé riešenie, nakoľko takéto osvetlenie nepostačuje.

Napriek tomu, že pracovňa v spálni nie je práve ideálnym riešením, mnohým iné riešenie neostáva. Pokiaľ si však svoj pracovný kútik zriadite správne a dostatočne ho oddelíte od zvyšku spálne, nemali by ste tým nijako utrpieť.

