Pre sladké sny: Týchto 5 izbových rastlín upokojí váš organizmus a prinesie kvalitný spánok!

Nedostatok spánku alebo celkovo nekvalitný spánok, sú často príčinou mnohých problémov v našom každodennom živote. Máme nedostatok energie, sme podráždený, bezradný. V prípade, že za tým nestojí vážnejšia zdravotná komplikácia, máme tu pre vás riešenie jednoduchšie ako sa môže zdať. Postačí výber tej správnej rastlinky, ktorá má blahodarné účinky na naše telo a navyše dokonale zapadne do interiéru.

Levanduľa

Fialové kvietky tejto rastliny sú silne aromatické a táto vôňa je nie podľa chuti každého. Avšak to, že sa levanduľa objavuje v osviežujúcich prostriedkoch pre naše oblečenie (aviváže, osviežovače do šatníkov a pod.), má svoj dôvod. Jej svieža vôňa pomáha nášmu organizmu upokojiť sa a oddychovať. Čerstvá rastlinka rozhodne prináša viac účinku, no ani sušená nie je krok vedľa. Živej rastlinke postačí dopriať dostatok svetla a ak vám výrazná aróma v noci skôr vadí než pomáha, nebojte sa ju počas teplých dní vyložiť na vonkajšiu stranu parapety.

Gardénia jazmínovitá

Tento krásny kvietok taktiež pomáha pri pokojnom spánku. Odborníci dokonca tvrdia, že jej vôňa má podobný účinok ako sedatíva. Ak ju do svojej spálne zvolíte, nezabúdajte na pravidelnú zálievku a premyslené umiestnenie na svetlé miestno mimo priameho slnečného žiarenia. Gardénia vám sama dá vedieť, že ste nevybrali správne miesto tým, že jej listy začnú rýchlo hnednúť.

Svokrin jazyk

Túto rastlinku má doma snáď každý. Je mimoriadne nenáročná na starostlivosť a v súčasnosti vyhľadávaným štýlovým doplnkom interiérov. Postačí, ak rastlinku zalejete raz do týždňa a ani s tienistým či slnečným miestom si veľmi hlavu lámať nemusíte. Darí sa mu takmer všade. Pre lepší spánok je obrovským plusom svokriných jazykov ich schopnosť vytvárať pre naše telo tak potrebný kyslík celých 24 hodín (zatiaľ, čo iné rastlinky ho vytvárajú len počas dňa a v noci oddychujú).

Ružový jazmín

Krásne, drobné ružové kvietky síce v našich podmienkach možno bude zložitejšie nájsť, no fakt, že nášmu telu počas noci napomáha bojovať s úzkosťou a stresom, určite stojí za to. Pohľadajte ho v záhradných centrách, kde si rastlinku domov môžete doniesť už v kvetináči.

Lopatkovec

Lopatkovec nie je pre domácich pestovateľov žiadnou novinkou. Čo ste však netušili, aj ak ho doma už dávno máte, že ak ho umiestnite do spálne, odvďačí sa vám vyčistením ovzdušia od mnohých toxínov (formaldehyd, plesne, rôzne alergény a pod.), vytváraním čistého kyslíka a poskytne tak kvalitnejší spánok. Postačí mu miesto bez priameho slnečného žiarenia a pravidelná zálievka.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk