Sladké sny: 5x rekonštrukcia spálne, ktorá sa neskutočne vydarila!

Sú rekonštrukcie, ktoré sa zaobídu bez povšimnutia, pretože zmena farby stien o jeden odtieň či nová skrinka v kúte nie sú prvky, ktoré by s priestorom urobili divy. Dnes vám ale ukážeme pár „prerábok“, ktoré zmenili spálne od podlahy až ku stropu a nechali tak miestnosť zažiariť.

Dosť bolo ružovej

Stereotypné poňatie detskej izby pre dievčatko dopadlo tak, že bola všade samá ružová. Bol to síce dobrý nápad, no bez kúska kreativity. Dizajnéri priestoru dodali sofistikovanejší vzhľad odhalením krásnych, tmavých drevených podláh či vytvorením krásneho kútika na hranie vo výklenku budovy plnom svetla. Z ružovej sa stala zlatavo žltá, okná sa vyzdobili závesmi a do izby prišla aj nová poschodová posteľ.

Odvážne farby

Z nudnej, poloprázdnej izby, kde staré koberce zakrývali nedostatky drevenej podlahy dizajnéri dokázali vykúzliť úplne novú miestnosť. Najväčšou zmenou bolo vymaľovanie stropu na modro a štýlové doplnky – závesy v odvážnom, tiež modrom vzore. Podlaha dostala nový koberec a tzv. wow efekt má určite na svedomí aj nový luster.

Len 350 dolárov

Relatívne skromný budget postačil dizajnérom na to, aby zo spálne, ktorá vyzerala skôr ako sklad nepotrebností v lesnej chatrči a dokonca bez postele (!), vytvorili útulnú miestnosť. Zo stien išlo dole staré, drevené oblečenie a vymaľovali sa na bielo, hlavnú úlohu zohrala veľká pohodlná posteľ a atmosféru doplnili doplnky v odvážnejších odtieňoch.

Malé zmeny = veľký efekt

V tejto spálni to vyzerá, že k veľkým zmenám ani nedošlo, avšak... žltkasté steny sa zmenili na jemné, smotanové, starý vzorovaný koberec nahradil jemnejší, melírovaný, pribudol pracovný kútik, posteľ dostala nové záhlavie a biela s hnedou sa podčiarkli vďaka jasným, žltým doplnkom.

Paráda v suteréne

Teenageri často túžia po súkromí, preto sa ťahajú do podkroví domov, či suterénu. V tomto prípade sa rozhodli rodičia urobiť svojej ratolesti radosť a z tmavého, sterilného suterénu nechali vytvoriť úžasný priestor plný slnka a farieb. Pribudli dve veľké okná, farebné tapety a nábytok, vstavaná skriňa a pohodlná posteľ. Úžasné!

