Spálňové dilemy: Toto sú odpovede na otázky, ktoré vás trápia

Ako správne udržiavať matrac? Používa sa ešte klasický „trepák“?

Klepanie matracov na čerstvom vzduchu, ako sa to robilo voľakedy, už dnes výrobcovia neodporúčajú. Matrace stačí pravidelne vetrať a vysávať vysávačom s nízkym sacím výkonom. Na matrace s nesnímateľným poťahom je dobré zaobstarať si chránič, ktorý z času na čas operiete na jemnom programe alebo dáte chemicky vyčistiť.

Ale pozor: Snímateľný poťah nemusí automaticky znamenať, že sa dá prať alebo inak čistiť. Preto vám radíme, určite si tento fakt overte na štítku poťahu ešte pred samotnou kúpou matraca. K základnej údržbe patrí aj pravidelné obracanie. Nielen z jednej strany na druhú, ale aj v smere hlava - nohy. Ideálne je, ak to robíte pri každej výmene posteľnej bielizne.

S tým súvisí ešte jedno odporúčanie: Ľahšie sa vám bude manipulovať s dvoma samostatnými matracmi ako s jedným dvojmatracom. Do manželskej postele je nielen preto lepšie zaobstarať si dva samostatné kusy. Druhý dôvod je, že pri nočnom prehadzovaní sa budete s partnerom menej rušiť. Mimochodom, vedeli ste, že za noc zmeníte pri spánku polohu až dvadsaťkrát?

Koľko by mal vydržať matrac?

Mnohí si myslia, že kvalitný kus vydrží aj pol života. Omyl. Zavádzajúca je aj dvadsaťpäťročná záruka niektorých výrobcov na matrac. Aj ten najkvalitnejší by sa mal po desiatich rokoch vymeniť. V priemere sa hovorí o siedmich rokoch. Najmä pre preležaniny, ktoré sa na matraci objavia. Druhý dôvod je hygiena. Výborne sa tu darí najmä roztočom. Popri týchto mikrozvieratkách je ďalší nepriateľ matracov pot. Vedeli ste, že lôžko za rok absorbuje až 365 litrov potu?

Preto je dobré vyberať z modelov, ktoré sa vyznačujú dobrou absorpciu vlhkosti. V tomto smere majú navrch buď taštičkové matrace, alebo sendviče vyrobené čisto z prírodných materiálov. Veľmi dobré sacie schopnosti má napríklad kombinácia bavlny a ovčej vlny alebo konského vlasu.

V nevýhode sú všetky matrace s umelými prísadami na báze ropy. Pred kúpou vám odporúčame, aby ste si túto problematiku naštudovali vo vlastnej réžii. Neserióznosť, a možno aj nevedomosť predajcov je v tomto ohľade niekedy zarážajúca. Špecifický prípad je matrac s topperom. Táto hrubšia prešívaná podložka je ochrannou vrstvou matraca. Predlžuje jeho životnosť a po siedmich rokoch stačí vymeniť iba podložku.

Ako pri kúpe zistiť, či posteľ nebude po čase vŕzgať?

Predísť tomuto problému vám pomôže už obozretnosť pri kúpe. Určite si posteľ nevyberajte iba podľa obrázka v katalógu. Ideálne je, ak si ju môžete naživo vyskúšať. Najskôr sa postojačky zaprite holennými kosťami do všetkých bočníc. Ak vystavená posteľ vydá akýkoľvek zvuk, prípadne sa pohne, určite ju neberte. Ak model prejde týmto testom, ešte si na ňu ľahnite a niekoľkokrát sa na nej otočte. Vŕzganie zvyčajne spôsobujú spoje v rohoch. Po čase ich prekontrolujte, prípadne dotiahnite.

Kde situovať posteľ v rámci miestnosti?

Je to otázka dispozičných daností priestoru. Ak vás nelimitujú, potom dajte na vlastné preferencie. Ponúka sa vám pekný výhľad z okna? Alebo sa budete cítiť bezpečnejšie, keď budete vidieť na dvere? V každom prípade odborníci odporúčajú pre pocit bezpečia „istiť“ počas spánku hlavu. Buď čelom postele, alebo stenou. Situovať lôžko bez čela do stredu miestnosti nie je najšťastnejšia voľba. Ak si radi čítate alebo si zvyknete vychutnať raňajky v posteli, potrebujete lôžko so záhlavím. Ak tu však naozaj iba spíte, záhlavie vám chýbať nemusí.

Kam ukladať cez deň periny?

Je pravda, že perináky v klasickej podobe už dávno z trhu zmizli. A je naozaj dobré, keď aspoň sporadicky necháte matrac navoľno, aby sa prevetral. Aj keď nie ste zástanca postele so spodným úložným priestorom, sú tu ešte riešenia, kam periny odkladať: Ak je súčasťou spálne skriňa, vstavaný alebo samostatný šatník, vyčleňte si v ňom jednu širšiu policu práve na periny. Alebo si môžete k nohám postele kúpiť zaujímavú truhlicu, prípadne prútený kôš. Spravia vám rovnakú službu ako perinák.

Zaujímavosti zo spálne:

Rakúsky vedec John Dittami zistil, že ženy spia horšie, ak vedľa nich niekto leží. Súvisí to s ich inštinktom starostlivosti, ktorý ich núti dávať na blízkych stále pozor. Priemerná dĺžka nočného spánku sa za posledných 100 rokov skrátila z 9 na 7,5 hodiny.

Po štyridsiatke chrápe 54 % mužov a 15 % žien. Chrápanie môže dosahovať silu 90 decibelov, čo sa rovná zvuku príklepovej vŕtačky.

Slováci uprednostňujú skôr spanie na tvrdších matracoch na rozdiel napríklad od takých Nemcov, Britov alebo Američanov, ktorým vyhovujú mäkké až stredne tvrdé modely.

Oddelené spálne?

Ešte nemusia znamenať partnerské problémy. V Japonsku alebo v USA je to znak komfortu a praktizuje ho vyše pätina spokojných párov. Je dokázané, že dvojica spiaca v jednej posteli má menej hlbokých fáz spánku a oveľa rýchlejšie a ľahšie sa zobudia aj na najmenšie vyrušenie.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Denisa SLANČOVÁ