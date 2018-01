Správne farby sú základ: Ako ich skombinovať v spálni?

Okom vnímané farby sú v skutočnosti elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami od 380 do 780 nm. Každá z farieb má rôznu vlnovú dĺžku a vďaka tomu na nás aj inak pôsobí. Keďže isté vlnové dĺžky majú na telo človeka rôzne účinky, je vhodné sa nimi pri výbere farby zaoberať. Hlavne ak v miestností chcete dosiahnuť nielen estetický, ale aj psychický prínos.

Farby nebudete meniť

Zabudnite na návody, ako zmeniť farbu v spálni na jar, na leto či na iné ročné obdobie. Pretože ak maľujete, bude to na niekoľko rokov a rozhodne pár sezónnych cyklov. Preto nie je rozhodujúce, či maľujete na jar, alebo pred príchodom zimy. Spálňa má predstavovať po celý rok prístav so stabilnou teplotou aj pôsobením. K tomu patria správne farby navodzujúce večer upokojenie a ráno napomáhajúce naštartovanie dňa. Bez ohľadu na to, či je za oknami oblačno, alebo sa usmieva slnko.

Karamelová, zelená a modrá

Tieto tri sú ideálnou voľbou. Jemný karamel, až biela káva upokojujú a dokonca sa spájajú s vylepšením sexuálneho života. Čo sa týka modrej, je to farba chladná, ale práve to nahráva dobrému spánku. Napomáha relaxáciu, upokojenie mozgovej aj srdcovej aktivity. Spektrum modrej sa nachádza medzi žiarivosťou dňa a temnotou noci, preto je vynikajúcou voľbou na správne vyváženie spánkového cyklu. Majitelia modrých spální podľa výskumov spávajú najčastejšie optimálnych osem hodín. Zelená je zasa farba upokojenia, preto sa pri nej výborne zaspáva. Všetky tri farby sa zároveň výborne hodia k podlahe zo svetlého jaseňa.

Oranžová

Je potrebné voliť jemnejší odtieň, nie príliš ostrý, ktorý je stimulačný. Oranžová však zmýva napätie, čím vytvára predpoklad pre sladké sny. Hodí sa ako doplnková farba. To znamená na obliečky, vankúše, dekorácie aj závesy, nie na veľké plochy. Je to najlepší farebný podklad pre milovníkov raňajok v posteli, pretože pri oranžovej najviac chutí. Táto farba si však pýta viac svetla, preto sa nehodí do spální orientovaných severne a s malými oknami.

Autor: Marek Mittaš