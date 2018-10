Týchto 6 tipov vám uľahčí zaspávanie, overené!

Spánok je dôležitý nielen kvôli nášmu pohodliu, ale hlavne kvôli zdraviu. Bez kvalitného a dostatočného nočného odpočinku to prosto nepôjde. Viete, aké drobnosti by vám mohli v spálni uľahčiť večerné zaspávanie?

Je to také jednoduché

Náš prvý tip zrejme už poznáte. Blikajúci mobil nepatrí medzi dekorácie a vonkoncom by nemal byť prítomný v spálni. Multitasking do postele nepatrí, preto žiadne emaily či čítanie správ pred nočným odpočinkom. Ak musíte mať mobil v spálni, napríklad kvôli budíku alebo pohotovosti, dajte ho mimo dosah. V prípade potreby vstanete, po zvyšok času vás to nebude lákať, aby ste zariadenie brali počas zaspávania do rúk.

Prečítajte si tiež: Sklenené police: nezaťažia priestor a dodajú mu noblesu

Náš tip: stojan na mobil či iné zariadenie môže predstavovať skutočne štýlový doplnok do každého priestoru.

Zmeňte svetlo

Áno, posvietiť si v izbe treba aj večer, keď sa človek ukladá. Čím je však svetlo silnejšie a intenzívnejšie, tým viac brzdí vylučovanie hormónov, ktoré pripravujú telo na spánok. Vymeňte preto žiarovky za menej intenzívne. Siahnuť môžete po dizajnérsky zaujímavo riešených kúskoch.



Zapnite si upokojujúce zvuky

Našim ďalším tipom sú štýlové reproduktory. Pred zaspávaním si pustite meditačnú hudbu či zvuky prírody, preladí vás to na úplne novú vlnu. Postupne začnete relaxovať a spánok príde skôr, než sa nazdáte. Nezabudnite si nastaviť automatické vypnutie zariadenia.

Prečítajte si aj: Dizajn storočia: Tento dom na útese musíte vidieť, aj keby ste nechceli!

Difúzer

Ten by ste rozhodne mali mať aj v spálni. Vytvorte si vlastnú zbierku obľúbených vôní v podobe kvalitných olejov, ktoré do difúzeru použijete podľa svoje aktuálnej nálady. Relaxácia si predsa vyžaduje uvoľnenie cez všetky zmysly.

Možno to bude chcieť viac

Vy si to zaslúžite. Možno prišiel čas na nový matrac či pamäťový vankúš, alebo dokonca úplne novú posteľ. Keďže posteľ s matracom a s posteľnou bielizňou zvyčajne tvoria ústredný prvok spálne, dosiahnete tak úplnú premenu miestnosti.

Náš extra tip: Vymaľujte. Osviežite tým steny aj vzduch prúdiaci v miestnosti. Ak zmeníte farbu, môžete dosiahnuť nečakaný upokojujúci účinok.

V galérii na vás čakajú dekoračné vychytávky, ktoré sú spálňové must have!

Autor: Agáta