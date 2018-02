Vankúš, paplón, bielizeň: Viete, ako ich správne vyberať?

Aj pri najkvalitnejšom matraci by vám k dobrému spánku niečo chýbalo. Bez pohodlného vankúša a mäkkého paplóna odetých do príjemnej posteľnej bielizne by to asi nešlo. Okrem toho, že sa tieto nevyhnutné doplnky postarajú o pokojný spánok, navodia v spálni pocit pohodlia, útulnosti a dodajú jej správny šmrnc.

Čím sa môžete prikryť

Podľa výberu materiálu môžu mať prikrývky rôznu hrejivosť a sú tiež v niekoľkých veľkostiach. Štandardné rozmery sú 140 x 200 cm, predĺžená verzia má 220 cm a paplón pre dvoch je vo veľkosti 200 x 200 a 200 x 220 cm. Pri výbere berte do úvahy aj to, aká je teplota vo vašej spálni v rôznych ročných obdobiach, či ste zimomravý alebo horúcokrvný typ, aj to, či sa prikrývka dokáže prispôsobiť zmenám teploty. Podľa toho si vyberte hrúbku paplóna. Pre niekoho je najlepšie riešenie mať hneď dva – hrubý a výhrevný na zimu a tenší na leto. Hrejivosť označujú výrobcovia rôzne. Slovne napríklad light, medium, warm, ľahké, celoročné, termo alebo piktogramami. Vlastnosti prikrývky najviac ovplyvňuje samotný materiál, z ktorého je vyrobená. Ak ste zástancom tradícií, ani dnes vás nesklamú periny plnené perím. Výhrevnosť sa líši podľa typu peria.

Niekedy je určité percento výplne z prachového peria. Najkvalitnejšie prikrývky ho majú stopercentné. Všeobecne však platí, že kvalitné perové prikrývky majú dokonalé izolačné vlastnosti. V zime príjemne hrejú, zatiaľ čo v lete alebo, keď ste chorý, oceníte, že perie dokáže pohltiť vlhkosť a odvádzať ju z tela. Navyše takéto periny majú dlhú životnosť. Svoje miesto majú aj prikrývky z ovčej vlny, ktoré dokážu absorbovať pot a potom ho odpariť.

Sú vhodné aj pre alergikov, pretože lanolín v ovčej vlne má antibakteriálne a hypoalergénne vlastnosti. Na trhu je ponuka paplónov z rôznych vlákien s antibakteriálnou úpravou so striebrom či s výťažkami z Aloe vera alebo také, ktoré odvádzajú telesný pot z povrchovej tkaniny a zabezpečujú jej rýchle odparovanie. Vlákna majú rozmanitú štruktúru s názvami a technológiami patentovanými výrobcami. Pri výbere paplóna pre alergika majte na pamäti, že zvolené materiály sa dajú prať pri vysokých teplotách, od 60 do 95 stupňov, a sú odolné proti roztočom.

Autor: Adela Motyková