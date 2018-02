Vankúšová dilema: Ak chcete spať ako v bavlnke, tak musíte...

Preto si ho vyberajte podľa toho, na ktorej časti tela najradšej spíte. Pri spánku na bruchu oceníte skôr nízky vankúš, ktorý zmierni napätie svalstva a tlak na krk. Stredne vysoké vankúše uprednostníte pri spánku na chrbte. Vysoké vankúše udržia hlavu, chrbticu aj krk v jednej línii pri spánku na boku. Pri všetkých sa môžete rozhodnúť o výplni vankúša, či bude z ľahko udržiavateľnej syntetiky, z prírodného peria a páperia, s termoregulačnou vrstvou alebo s tvarovateľnou penou.

Pomyselná čerešnička

Nakoniec si zadovážte kvalitnú a príjemnú posteľnú bielizeň. Je z čoho vyberať. K luxusnejšej patrí satén a damašek. Pri bavlnenom saténe oceníte jeho jemnosť a príjemnosť na dotyk. Prehnane nehreje a rozhodne nechladí, prispôsobí sa teplote ľudského tela. Saténové obliečky z polyesteru sú však chladivé, vhodné skôr na letné mesiace. Veľmi dobre sa udržujú ľanové obliečky, ktoré dokážu pojať až 35 percent vlhkosti a vymeniť ju s okolitým vzduchom. Preto ľan v lete príjemne chladí, v zime, naopak, hreje. Obľúbená je aj bavlna a jej kvalitnejšia alternatíva – džersej. Tiež sú zárukou komfortu a pohodlia v každom ročnom období. Nevýhodou týchto materiálov je nutnosť žehlenia vzhľadom na vyššiu krčivosť.

Naopak, obliečky z krepu vám to uľahčia, pretože ich netreba žehliť. Pre zvrásnený povrch však nemusí byť každému príjemný na dotyk. V ponuke je aj jemnejšia krepová posteľná bielizeň z mikrovlákna. Flanel je obľúbený vďaka svojej typickej hrejivosti. Je to 100-percentná bavlna s vyššou gramážou, špeciálne upravovaná prečesávaním. V zime oceníte aj obliečky zo 100-percentného polyesteru – mikroplyšu, ktoré sú hebké na dotyk a veľmi hrejivé. Navyše veľmi rýchlo schnú, nekrčia sa a sú vhodné aj pre alergikov. Vzor a farebnosť posteľnej bielizne si vyberajte podľa vlastného vkusu. Paplóny a vankúše v peknom oblečení neschovávajte do tmavého perináka, ale nechajte ich na posteli, aby sa počas dňa prevzdušnili.

Autor: Adela Motyková